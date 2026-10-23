Casablanca: une nouvelle approche pour gérer le patrimoine communal en partenariat avec la Banque mondiale

La mairie de Casablanca s’oriente vers une nouvelle approche pour organiser, gérer et mieux valoriser son patrimoine communal. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la Banque mondiale visant à élaborer un schéma directeur de gestion du patrimoine communal de Casablanca.

D’après le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 24 et 25 octobre, «cette nouvelle approche a été annoncée par Houcine Nasrollah, deuxième vice-président de la commune de Casablanca chargé du patrimoine et des affaires juridiques, lors de la seconde séance de la session ordinaire d’octobre, tenue jeudi dernier».

À ce sujet, il a précisé que «les services compétents de la mairie de Casablanca sont à pied d’œuvre, en collaboration avec la Banque mondiale, pour élaborer un cahier des charges qui sera soumis au conseil de la ville au plus tard lors de la prochaine session ordinaire, en février 2027».Il a également souligné qu’il s’agirait «du projet le plus important mis en œuvre par la mairie de Casablanca au cours de ce mandat de six ans».

Le nouveau schéma directeur constituera «un cadre de gestion des biens immobiliers, des locaux commerciaux, des souks et des terrains appartenant à la commune. Il prévoit la création d’une base de données transparente sur ce patrimoine afin d’en assurer une meilleure gestion sur de nouvelles bases», écrit Assabah.

Ainsi, poursuit la même source, «la situation juridique des biens immobiliers non enregistrés sera régularisée, les dossiers en souffrance seront traités et les conditions de location et d’exploitation seront révisées pour être améliorées, ouvrant la voie à d’éventuels partenariats avec le secteur privé».

La réussite de ce projet, souligne le quotidien, dépendra de la capacité du conseil de la ville de Casablanca à passer de la définition des orientations et de l’élaboration des cahiers des charges à leur mise en œuvre, afin de mieux servir la capitale économique du pays.