Casablanca: où en est le transfert de la ferraille de Salmia vers Médiouna?

À la ferraille de Salmia de Casablanca, l’activité n’est plus celle des années précédentes. Depuis l’annonce de la prochaine évacuation du marché, les commerçants avancent avec prudence, dans l’attente du signal qui doit leur permettre de préparer leurs marchandises et de rejoindre leur nouvel espace de travail.

«Le site n’a pas encore été aménagé. Les responsables nous ont expliqué qu’ils prendraient contact avec nous dès que le terrain sera prêt, afin que nous puissions sortir nos marchandises et préparer le transfert», déclare Soufiane Aziz, président de la Fédération régionale des importateurs et vendeurs de pièces détachées d’occasion à Salmia.

Cette situation affecte directement le fonctionnement des commerces. Craignant que l’opération de démolition soit déclenchée avant qu’ils n’aient pu organiser le déplacement de leurs stocks, plusieurs commerçants ont cessé d’acheter de nouvelles marchandises. «Les commerçants n’ont plus la capacité d’acheter de nouvelles pièces et de les faire entrer dans leurs magasins. Ils ont peur qu’une décision de démolition intervienne et qu’ils perdent une partie de leurs marchandises», ajoute-t-il.

Pour les professionnels, l’effet se fait également sentir sur l’emploi. La baisse de la demande, conjuguée à l’absence de nouveaux stocks permettant de répondre aux besoins des clients, a contraint certains commerçants à réduire leurs effectifs. «Cette situation nous a obligés à nous séparer de près de la moitié des travailleurs qui étaient employés dans les commerces», confirme Soufiane Aziz.

«لافيراي» السالمية

Le transfert doit pourtant ouvrir une nouvelle étape pour les professionnels de la ferraille de Salmia. Les autorités compétentes leur avaient indiqué que le futur site ferait l’objet de travaux d’aménagement afin de leur offrir un espace plus adapté à leur activité, et mieux organisé.

Le terrain retenu se trouve à proximité de la décharge de Médiouna. D’après Soufiane Aziz, il s’étend sur près de 20 hectares et doit être aménagé et remis à niveau dans le cadre du projet porté par la partie concernée. «Le choix de ce terrain nous rassure. Il s’agit d’un espace suffisamment vaste pour accueillir les professionnels et leur permettre de travailler dans de meilleures conditions», avait-il expliqué dans une précédente déclaration.

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Pour les commerçants, l’enjeu dépasse toutefois la seule question du déplacement des magasins. La ferraille de Salmia constitue depuis plusieurs années un important bassin d’emploi pour une main-d’œuvre issue notamment des catégories modestes et intermédiaires de la région. Certains y travaillent directement dans les commerces, tandis que d’autres interviennent comme intermédiaires entre les vendeurs et les clients. Selon les professionnels du secteur, un travailleur peut percevoir entre 120 et 200 dirhams par jour.

Dans l’attente du démarrage des travaux sur le nouveau site, les commerçants continuent donc leur activité dans un marché dont l’avenir est désormais suspendu au calendrier du transfert. Pour eux, l’aménagement du futur espace reste la principale condition pour sortir de cette période d’incertitude et entamer une nouvelle étape dans un cadre de travail plus stable et mieux organisé.