Transfert de la ferraille de Salmia: où en est le projet de relocalisation vers Médiouna?

Après plusieurs phases de négociations entre les autorités locales et les professionnels du secteur, le dossier du transfert du marché de la ferraille de Salmia, l’un des plus grands centres de pièces automobiles d’occasion en Afrique, franchit une étape décisive. Un accord de principe a été entériné pour relocaliser cette activité vers une nouvelle zone, située à proximité de la décharge de Médiouna, sur un terrain de 20 hectares.

Pour les milliers de familles qui dépendent de ce «poumon économique» casablancais, ce projet représente un tournant majeur. Actuellement, le site de Salmia regroupe plus de 1.000 commerces répartis sur 18 blocs.

Si ce lieu est vital pour l’économie locale, où le revenu journalier d’un travailleur oscille entre 120 et 200 dirhams, il souffre d’une précarité chronique. Comme le souligne Soufiane Aziz, président de la Fédération régionale des importateurs et vendeurs de pièces détachées d’occasion: «Ici, il n’y a ni eau ni électricité. Le futur espace à Médiouna nous permettra enfin de travailler dans des conditions dignes, tout en favorisant notre croissance».

L’ambition des autorités est de transformer cet écosystème informel en un espace structuré, moderne et conforme aux normes urbaines. Le Conseil de la région s’est engagé à prendre en charge l’aménagement et la viabilisation du nouveau terrain.

«لافيراي» السالمية

L’idée est d’intégrer durablement ces commerçants dans le tissu économique de la métropole, en leur offrant une visibilité et une sécurité juridique qu’ils n’ont jamais eues auparavant.

Cependant, cette perspective de changement s’accompagne d’une incertitude persistante sur le calendrier. Si le principe du transfert est validé, aucune date officielle n’a encore été annoncée pour le démarrage des travaux de démolition ou le transfert effectif des marchandises. Ce silence sur les échéances crée une atmosphère de tension latente parmi les professionnels.

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Soufiane Aziz insiste sur la nécessité de privilégier le dialogue officiel face à la désinformation: «Toutes les informations qui circulent aujourd’hui sur les réseaux sociaux sont dénuées de fondement à l’heure actuelle. Rien n’est encore arrêté définitivement», prévient-il, appelant les commerçants à la patience.

Sur le terrain, certains commerçants hésitent à renouveler leurs stocks par peur d’un déménagement imminent, tandis que d’autres craignent une attente prolongée. «Tout le monde attend, personne ne sait quand cela va commencer», résume un intervenant sur place.

En attendant que la région ne lance concrètement les travaux de construction, le marché de Salmia continue de fonctionner sur son site historique, malgré les incertitudes entourant sa future relocalisation.