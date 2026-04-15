Délocalisation de la Ferraille de Salmia: les commerçants dans le flou

La démolition de La Ferraille de Salmia, à Hay Salmia, dans l’arrondissement de Sbata, se poursuit actuellement, comme d’autres démolitions de constructions illégales, afin de mettre en oeuvre de nouveaux projets de réaménagement pour accroître l’attractivité de Casablanca, mettre un terme à l’encombrement de l’espace public et libérer des titres fonciers indûment occupés, afin de relancer d’autres projets.

Al Akhbar de ce jeudi 16 avril affirme que «l’opération, entamée depuis le début de cette semaine, vise à libérer l’espace public pour la reconstruction du stade Tessema, dont les travaux ont été lancés», mais cette opération a été initiée «sans suffisamment de concertations avec les locataires de ce pôle économique, qui s’étend sur plusieurs hectares, assurant pas moins de 10.000 emplois».

De nombreux commerçants spécialisés dans la vente de pièces automobiles d’occasion dans ce site s’inquiètent du sort de ce qu’ils y ont investi. Al Akhbar relaie les déclarations de représentants de ces commerçants, qui ont expliqué qu’«ils étaient prêts à transférer leurs activités vers un autre site, à condition qu’il soit adapté et équipé pour accueillir ces activités commerciales habituelles, comme fut le cas au souk Salmia, qui approvisionne le marché national et international en matière de pièces de rechanges d’occasion».

Des commerçants critiquent l’attitude des autorités locales, qui appellent les commerçants à évacuer les lieux sans leur présenter d’autre alternative, et affirment que «la plupart des locaux commerciaux disposent d’un Registre de commerce (RC) et s’acquittent de leurs impôts dans le strict respect des lois en vigueur» a relayé le quotidien.