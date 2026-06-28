Société

Après l’évacuation de la ferraille de Salmia, quel avenir pour le plus grand marché de pièces détachées d’Afrique?

La ferraille de Salmia, à Casablanca.

Annoncée depuis plusieurs mois, la relocalisation du marché de la ferraille de Salmia maintient les professionnels dans l’incertitude. En l’absence d’informations officielles sur le calendrier et les conditions de leur transfert vers le futur site de Médiouna, les quelque 1.200 commerçants concernés réclament davantage de visibilité pour sécuriser la pérennité de leurs activités et des emplois qui en dépendent.

Par Achraf El Hassani
Le 28/06/2026 à 10h13

Le marché de la ferraille de Salmia, à Casablanca, traverse une période de forte incertitude depuis plusieurs semaines. Les commerçants et professionnels spécialisés dans la vente de pièces détachées d’occasion s’interrogent sur leur avenir, après l’annonce faite il y a plusieurs mois par les autorités locales de leur intention de libérer le site.

Contacté par Le360, Soufiane Aziz, président de la Fédération régionale des importateurs et vendeurs de pièces détachées d’occasion de Salmia, indique que les autorités ont d’ores et déjà identifié un terrain de relocalisation situé à proximité de la décharge de Médiouna. Il tient toutefois à nuancer les inquiétudes suscitées par cette annonce, précisant qu’aucune décision de démolition ou d’évacuation immédiate n’a été prise à ce stade. Selon lui, le dossier demeure en cours d’examen par les autorités compétentes.

Lire aussi : Transfert des ferrailleurs de Salmia vers Médiouna: les contours d’une opération à fort impact urbain et économique

Le représentant des professionnels rappelle qu’une première phase du projet avait déjà été engagée il y a plusieurs mois, avec le recensement des commerces en vue du réaménagement de la zone. Les exploitants avaient alors été invités à se préparer à une éventuelle relocalisation.

Cette perspective s’est toutefois rapidement heurtée à des difficultés pratiques. Selon les professionnels, plusieurs commerçants ont rencontré des obstacles lorsqu’ils ont tenté de déplacer ou de stocker temporairement leurs marchandises sur l’espace public, ces opérations étant considérées comme contraires à la réglementation en vigueur.

À ce stade, les modalités du futur transfert demeurent incertaines. «Aucune information officielle ne nous a été communiquée sur les prochaines étapes», regrette Soufiane Aziz. Selon lui, ni les conditions d’aménagement du futur site, ni la répartition des coûts et des responsabilités entre les autorités et les commerçants n’ont encore été arrêtées.

Cette absence de visibilité alimente les inquiétudes des professionnels. Le marché de la Ferraille, qui regroupe plus de 1.200 commerces et fait vivre directement près d’un millier de familles, constitue un important pôle d’activité pour le secteur des pièces détachées d’occasion à Casablanca.

Lire aussi : Un complexe sportif et hospitalier en lieu et place de la Ferraille de Salmia

Malgré ce climat d’inquiétude, une orientation se confirme: le futur site devrait être implanté à proximité de la décharge de Médiouna. Selon les professionnels, ce choix s’explique par la disponibilité d’un vaste terrain, susceptible d’accueillir un marché structuré et conforme aux normes.

Il convient de rappeler que la ferraille de Salmia constitue aujourd’hui le plus grand marché de pièces détachées d’occasion en Afrique. Véritable pilier économique, il joue un rôle essentiel dans la dynamique de la métropole, notamment en permettant à de nombreux usagers, dont les chauffeurs de taxi, d’accéder à des pièces à moindre coût, face à la cherté ou à la rareté des pièces neuves.

Dans l’attente d’arbitrages définitifs, les commerçants poursuivent leur activité dans un climat d’incertitude, suspendus aux décisions des autorités et dans l’espoir d’obtenir rapidement un calendrier clair ainsi que des garanties sur les conditions de leur relocalisation.

Par Achraf El Hassani
Le 28/06/2026 à 10h13
#Maroc#Casablanca#Salmia#Ferraille#Afrique

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