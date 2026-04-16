Société

Un complexe sportif et hospitalier en lieu et place de la Ferraille de Salmia

La Ferraille de Salmia

Revue de presseLe wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, a validé le lancement d’un projet de grande importance sur le site la ferraille Salmia. Ce chantier, l’un des plus importants de ces dernières années, comprendra un complexe sportif et un hôpital multi-spécialités. Une opération délicate, qui implique le relogement de milliers de commerçants. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 18h42

Lors d’une réunion d’urgence organisée lundi dernier avec les responsables des préfectures de Moulay Rachid, Sidi Othmane et Ben M’Sick, le wali Mohamed Mhidia a donné le coup d’envoi à l’un des plus grands projets de développement de la capitale économique. Ce méga-chantier, qui s’étendra sur le vaste terrain incluant le marché de pièces détachées d’occasion Salmia, prévoit la construction d’un complexe sportif aux normes internationales et d’un hôpital multi-spécialités, destiné à désengorger les structures sanitaires actuelles, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce vendredi 17 avril.

Ce projet doit être mené avec la plus grande rigueur, dans le strict respect des délais et des droits des populations affectées, a insisté Mohamed Mhidia, selon des sources proches du dossier citées par le quotidien. Une attention particulière sera accordée aux mesures sociales accompagnant les opérations de démolition, notamment le relogement des commerçants et professionnels impactés. Les compensations seront obligatoires, avec l’attribution de parcelles alternatives dans la province de Médiouna, a-t-il précisé, soulignant la nécessité de «garantir une transition équitable pour tous les acteurs concernés».

Le projet se structure autour de deux volets majeurs. Le premier, sportif, prévoit la construction d’un stade de 35.000 places, conçu selon les standards les plus exigeants, et intégrant une «ville sportive» moderne. Ce chantier nécessitera la démolition et la relocalisation de plusieurs infrastructures existantes, dont le stade actuel, un terrain de football à onze, ainsi qu’un complexe équestre datant des années 1980. Le nouvel équipement permettra à Casablanca d’accueillir des compétitions internationales et de renforcer son attractivité, estime un responsable municipal cité par Al Ahdath Al Maghribia.

Le second volet, sanitaire, est tout aussi ambitieux. Il s’agit de la construction d’un hôpital multi-spécialités, destiné à soulager la pression sur les établissements de santé actuels, en particulier l’hôpital Sidi Othmane, qui dessert une population dense dans les quartiers Ben M’Sick, Sidi Othmane et Moulay Rachid. Ce nouvel établissement jouera un rôle clé dans l’amélioration de l’offre de soins dans une zone où les besoins sont criants, explique un responsable du ministère de la Santé.

Le défi logistique et social de ce projet est colossal. Le terrain retenu, situé dans une zone stratégique, abrite actuellement plusieurs infrastructures emblématiques. Mais le principal obstacle réside dans la présence du marché Salmia, le plus grand marché de pièces détachées d’occasion du pays, qui génère une activité économique intense et fait vivre des milliers de commerçants et d’artisans. La démolition de ce marché, qui représente un véritable poumon économique pour la région, doit s’accompagner de solutions concrètes pour ses occupants, souligne un observateur local.

Les autorités prévoient une opération de démolition à grande échelle, suivie d’un réaménagement complet du site. «Les travaux débuteront officiellement le 5 mai prochain, après une phase de démolition et de dégagement des structures existantes», apprend Al Ahdath Al Maghribia. Cette transformation devrait avoir des retombées positives sur la qualité de vie des Casablancais, en réduisant la congestion routière et la pollution dans les quartiers environnants, tout en améliorant les conditions de sécurité.

Au-delà de ses dimensions sportive et sanitaire, ce projet s’inscrit dans une vision plus large de développement urbain. La récupération de ces terrains permettra à la ville de les réinvestir dans d’autres projets stratégiques, comme Casablanca Tech Valley, un pôle technologique ambitieux visant à attirer les investissements dans le numérique et les industries intelligentes, et à créer des milliers d’emplois.

Par La Rédaction
Le 16/04/2026 à 18h42
#Démolition#Médiouna#urbanisme#Chantier

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