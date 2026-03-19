Société

Agadir: 1,1 milliard de dirhams pour reconstruire le Centre hospitalier régional Hassan II

Lors de la réunion dédiée aux travaux de reconstruction du Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir.

Le Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir va être reconstruit. L’établissement fermera temporairement fin mars pour permettre le démarrage des travaux, dotés d’une enveloppe budgétaire d’environ 1,1 milliard de dirhams.

Par La Rédaction
Le 19/03/2026 à 21h54

Le Centre hospitalier régional Hassan II d’Agadir fera l’objet de travaux de reconstruction. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, accompagné du wali de la région Souss-Massa, Said Amzazi, a présidé ce jeudi 19 mars 2026 une réunion dédiée à l’examen de ce projet. L’établissement, créé en 1961, ne répond plus, selon le ministère, aux exigences des services de santé modernes en matière d’infrastructures et de qualité de prise en charge des patients.

D’après le communiqué du ministère, le futur hôpital sera construit sur quatre niveaux, avec une capacité comprise entre 415 et 450 lits. Il intégrera des équipements médicaux de pointe, des services d’urgence renforcés (SAMU), ainsi qu’un pôle d’oncologie développé. Le budget alloué au projet est d’environ 1,1 milliard de dirhams.

Lire aussi : Ouverture du CHU Mohammed VI d’Agadir: un hôpital de pointe au service de plus de 3 millions de Marocains

La fermeture temporaire de l’établissement est prévue à partir de la fin du mois de mars. Durant cette période, les urgences, les accouchements et les hospitalisations seront redirigés vers le CHU Mohammed VI d’Agadir. Les consultations et examens courants seront assurés dans une clinique de jour rattachée au centre hospitalier, spécialement aménagée. Les centres de santé de la région assureront également leur mission d’orientation et de prise en charge.

Le ministère souligne par ailleurs, que «l’ensemble des mesures nécessaires a été pris, avec la mobilisation de toutes les structures sanitaires de la région, afin d’assurer la continuité des services dans des conditions optimales, de manière coordonnée et sécurisée».

Il indique également qu’une réorganisation et une réaffectation des ressources humaines seront opérées au sein du dispositif régional, dans le respect de leurs droits. Il réaffirme son engagement à garantir la continuité des soins pendant toute la durée des travaux.

Par La Rédaction
Le 19/03/2026 à 21h54
#Agadir#Centre hospitalier régional Hassan II#Reconstruction

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