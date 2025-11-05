Ouverture du CHU Mohammed VI d’Agadir: un hôpital de pointe au service de plus de 3 millions de Marocains

Érigé dans le quartier Tilila à Adrar, en face de la voie express urbaine d’Agadir et à proximité de la Faculté de médecine et de pharmacie, le CHU Mohammed VI d’Agadir s’étend sur une superficie de 30 hectares, dont 127.000 m² couverts, pour un coût global de 3,1 milliards de dirhams. Sa capacité d’accueil atteint 867 lits.

Conçu comme un véritable complexe hospitalier intégré, le CHU comprend plusieurs pôles d’excellence: le pôle mère-enfant, le pôle médecine et chirurgie, le pôle cardiologie, la radiologie, ainsi qu’un bloc opératoire central regroupant 19 salles d’opération, 5 autres pour les urgences et les grands brûlés, un laboratoire, une pharmacie centrale et un centre de formation et de simulation médicale de dernière génération.

Innovation majeure: le centre hospitalier universitaire d’Agadir devient la première structure médicale en Afrique à intégrer la technologie du robot chirurgical, permettant des interventions mini-invasives d’une précision millimétrique, avec vision 3D haute définition, garantissant un confort optimal pour le chirurgien comme pour le patient.

Le pôle cardiologie du CHU, doté de deux salles de cathétérisme et d’unités de soins intensifs équipées de systèmes de surveillance multiparamétriques, assure une prise en charge complète des maladies coronariennes et des troubles du rythme cardiaque. Ses équipements répondant aux standards internationaux permettent la réalisation d’actes tels que l’angioplastie, l’exploration électrophysiologique et l’imagerie intravasculaire avec une qualité exceptionnelle.

Le CHU dispose également d’un centre de stérilisation ultra-moderne, intégrant des systèmes de désinfection et de stérilisation à la vapeur, ainsi qu’une gestion automatisée de la traçabilité du matériel médical, garantissant une sécurité maximale des patients.

La pharmacie centrale, quant à elle, est équipée d’un robot de distribution des médicaments, assurant la préparation et la livraison automatiques des traitements aux différents services hospitaliers, une première dans la région.

Ce centre hospitalier universitaire de référence vient renforcer l’infrastructure sanitaire de la région Souss-Massa et contribuer à l’amélioration de l’accès aux soins spécialisés. Près de 3 millions de citoyens bénéficieront désormais de services médicaux de haut niveau, sans avoir à se déplacer vers d’autres villes pour subir des interventions chirurgicales complexes ou traiter des pathologies lourdes.

Le CHU Mohammed VI d’Agadir s’impose ainsi comme un symbole du progrès médical au Maroc, alliant technologie, formation et humanité au service de la santé publique