Le CHU Mohammed VI d’Agadir accueillera bientôt ses premiers patients

Selon des informations obtenues par Le360, le centre hospitalier universitaire d’Agadir connaît depuis plusieurs jours une activité intense. Les autorités de tutelle s’activent pour doter le nouvel établissement de toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires, en vue de son ouverture officielle au public.

Une source sur place précise que l’ensemble des équipes médicales, paramédicales et administratives, ainsi que les entreprises prestataires (sécurité, nettoyage, restauration ou accueil) sont en phase finale de préparation, dans une atmosphère marquée par un grand enthousiasme.

المستشفى الجامعي لأكادير

Une commission de haut niveau doit d’ailleurs se rendre sur les lieux ce lundi 3 novembre afin de vérifier les derniers détails et d’évaluer l’état d’avancement des travaux et des installations. Cette visite précédera le feu vert officiel, donné sur hautes instructions du roi Mohammed VI, pour l’ouverture du centre au grand public.

Le projet, dont le coût global dépasse 2,9 milliards de dirhams, se compose de deux pôles hospitaliers: l’hôpital de la mère et de l’enfant, qui regroupera les services de maternité, de gynécologie, de pédiatrie, de chirurgie infantile, ainsi que des unités de réanimation néonatale et pédiatrique. Le deuxième pôle, l’hôpital des spécialités, abritera diverses disciplines médicales et chirurgicales, un service d’imagerie, des urgences modernes, plusieurs unités de réanimation, un service des grands brûlés et un laboratoire complet.

Avec une capacité d’accueil de 867 lits, le CHU Mohammed VI d’Agadir ambitionne de devenir un pôle hospitalo-universitaire de référence pour toute la région du Souss-Massa, offrant aux habitants un accès renforcé à des soins spécialisés et à une formation médicale de haut niveau.