Une section du site où la marque The Untamed fait la promotion de son modèle économique .

Elle a payé un peu plus de 5.000 dirhams. C’était le prix pour entrer dans un groupe de vente de cosmétiques où figurait, assure-t-elle, une actrice connue. On lui a ensuite demandé cent dirhams pour financer une publicité, puis cent autres, envoyés à chaque fois par agence de transfert. Elle s’attendait à des gains rapides. Mais elle dit n’avoir jamais rien reçu en retour. Souvent, la mise de départ est bien plus conséquente. À multiplier par plusieurs milliers d’adhérentes qui se disent aujourd’hui victimes.

De pareils récits, il en remonte par dizaines depuis la mi-novembre, et ils commencent presque tous de la même façon. On promet à ces femmes un travail à faire depuis la maison, sans expérience ni gros capital. On leur montre sur un écran de téléphone des virements présentés comme des gains. Celles qui disent «oui» sont des femmes au foyer, des étudiantes, des employées, des femmes de ménage. Le ticket d’entrée est en moyenne situé entre 3.000 et 10.000 dirhams. Certaines racontent avoir emprunté à leur famille ou vendu des biens pour le réunir.

Une fois inscrite, la nouvelle venue découvre la règle du jeu. Pour récupérer sa mise et toucher des commissions, elle doit amener cinq à six personnes à son tour. Vient ensuite une deuxième dépense, que personne n’avait annoncée. Les recrues disent avoir été poussées à se filmer pour TikTok et à payer de leur poche des publicités sponsorisées destinées à attirer d’autres inscrits.

Quand les téléphones ne répondent plus

Les gains ne venant pas, certaines ont fini par réclamer leur argent. Selon leurs témoignages, des superviseuses ont alors changé de numéro et les ont bloquées sur WhatsApp. On leur aurait aussi répété que la société, internationale, ne pouvait pas être poursuivie au Maroc.

L’affaire sort de ces cercles fermés à la mi-novembre, quand deux youtubeurs marocains publient des vidéos sur le sujet. Lors d’une diffusion en direct, des personnes qui se présentent comme lésées détaillent les sommes versées et les promesses reçues. Des noms de célébrités sont prononcés et les extraits font le tour des plateformes en quelques heures. Les chiffres suivent, sans que personne puisse les vérifier. On parle de 5.000 victimes. Les virements évoqués dans la vidéo d’origine sont estimés à environ 25 millions de dirhams.

De quoi The Untamed est-il le nom?

La société mise en cause s’appelle The Untamed. C’est la marque de The Untamed of the North, une entreprise suédoise enregistrée à Stockholm. Elle se présente comme une maison de cosmétiques végans haut de gamme, fabriqués en Suisse et en Europe et distribués dans 28 pays. Elle vend par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs indépendants, et sa filiale The Untamed Maroc détient l’exclusivité pour le Royaume. À l’examen du site internet de la marque, on n’y trouve que quatre produits et deux formules d’abonnement. Si l’entreprise existe bel et bien et qu’elle a été immatriculée en novembre 2021, elle est petite. Elle compte trois salariés et son exercice 2025 affiche environ 8,9 millions de couronnes de chiffre d’affaires (8,6 millions de dirhams) pour 12,7 millions de pertes.

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La filiale marocaine a répliqué avec ses propres données. Installée à Rabat, elle se dit légalement enregistrée et affirme avoir importé pour 15 millions de dirhams de produits. Elle déclare avoir versé près de 42 millions de dirhams de commissions à 3.000 partenaires en trois ans et disposer de 14 produits autorisés. Elle soutient que son modèle repose sur la vente et respecte la loi. Les deux camps ne comptent d’ailleurs pas les mêmes personnes. La société parle de 3.000 partenaires rémunérés, les plaignantes de 5.000 victimes.

Des visages connus dans la tourmente

Si l’histoire a pris cette ampleur, c’est à cause des visages associés à la marque. Des artistes, des influenceuses et des figures de la télévision apparaissent dans les contenus qui circulent. Des plaignantes ajoutent que des personnalités politiques étaient conviées comme invitées d’honneur aux rassemblements du réseau, ce qui achevait de les rassurer.

Parmi les noms cités figurent Rajaa Belmir, chanteuse et phénomène d’internet, l’actrice Soukaina Darabil, l’animatrice télé Samira El Beloui et l’influenceuse Asmaa Beauty. Toutes sont, entre autres, présentées comme ayant fait la promotion des produits ou participé à des activités liées à la marque.

The Untamed a pris la défense de ses partenaires dans un communiqué publié sur le compte Instagram de son responsable.

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La société y décrit une relation professionnelle et commerciale, limitée à la promotion, et promet des poursuites contre les auteurs de propos diffamatoires. Contactée par Le360, une influenceuse a refusé de commenter, et les autres sont restées injoignables.

Une loi claire

Le droit marocain trace une frontière nette. La vente par réseau de distributeurs est permise quand les commissions proviennent de produits réellement vendus. L’article 58 de la loi 31-08 interdit en revanche de faire espérer des gains liés à la progression du nombre de personnes recrutées. La sanction va d’un mois à un an de prison et de 20.000 à 40.000 dirhams d’amende, avec restitution des sommes. Le Code pénal est plus sévère. Son article 540 punit l’escroquerie d’un à cinq ans d’emprisonnement, et c’est le plus souvent sous cette qualification que ce type de dossier est poursuivi.

Ce lundi 23 novembre, le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’Aïn Sebaâ à Casablanca a ordonné à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) d’ouvrir une enquête judiciaire approfondie. L’enquête établira qui encaissait les droits d’entrée, sur quels comptes, et si les commissions provenaient de ventes de crèmes ou des mises des dernières arrivées. La réponse dira si ces femmes ont raté un pari commercial ou si elles ont été trompées.