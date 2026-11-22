Le ministre de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ahmed Rahhou.

La tension monte au sein du ministère de l’Intelligence artificielle, de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, quelques semaines après la nomination d’Ahmed Rahhou à sa tête, rapporte le quotidien Assabah du 23 novembre, qui cite des sources informées. Le différend porte sur l’interprétation de ses compétences gouvernementales et de celles de Aïcha Guellaa, ministre déléguée chargée de la Réforme de l’administration. Des critiques visent aussi la manière dont le ministre gère les dossiers et répartit les responsabilités au sein du secteur.

Selon ces sources, le cœur du désaccord tient à la volonté d’Ahmed Rahhou de limiter le rôle d’Aïcha Guellaa à la numérisation de l’administration, en ignorant les attributions liées à la réforme de l’administration, alors que son mandat gouvernemental couvre un champ plus large que la supervision des projets de numérisation.

Elles précisent que la réforme de l’administration ne se limite pas à la transformation numérique, mais comprend aussi la modernisation du service public, la simplification des procédures, l’amélioration de la qualité des services et le développement des méthodes de gestion administrative, des domaines qui relèvent, selon elles, de la ministre déléguée et ne peuvent être réduits à leur dimension technique.

Plusieurs responsables du ministère reprocheraient en outre à Ahmed Rahhou de traiter Aïcha Guellaa comme une secrétaire générale du ministère soumise à ses instructions administratives directes, et non comme un membre du gouvernement nommé par dahir royal.

Selon le journal, une atmosphère de mécontentement règnerait à l’intérieur du ministère, en raison du flou sur la répartition des rôles, à un moment où les dossiers de la transition numérique et de la réforme de l’administration exigent une coordination claire garantissant la complémentarité entre les attributions du ministre et de la ministre déléguée.