Le 20 novembre, les titres des journaux se sont alignés comme à la parade. S&P «maintient» la note d’OCP, S&P la «confirme», S&P «salue la discipline financière» du groupe. Le document à l’origine de cet enthousiasme est un bulletin de deux pages publié la veille à Milan. Sa première ligne aurait pourtant dû calmer les ardeurs: «This report does not constitute a rating action». Traduction: ce n’est pas une décision de notation. L’agence n’a ni réexaminé ni confirmé la note BBB- d’OCP. Elle a commenté la situation du groupe. La direction n’a pas jugé utile de rectifier.

La nuance n’est pas anodine. Une semaine plus tôt, le 12 novembre, Fitch confirmait la note d’OCP à BB+, puis retirait l’ensemble de ses notes, le groupe ayant «choisi de cesser de participer au processus de notation», comme l’a rapporté Le360. Ce choix est celui de la direction que préside Mostafa Terrab depuis 2006. Fitch prévoyait pour 2026 une dette nette de 4,3 fois l’Ebitda et une marge de 28%. On pouvait croire que le management s’était séparé d’un juge trop sévère. Le bulletin de S&P montre que le juge resté en place l’est davantage.

Que les choses soient claires: OCP n’est pas en péril. Le Maroc détient 50 milliards de tonnes de réserves de roche phosphatée sur 73 milliards dans le monde, soit près de 70%, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis. Le groupe est une institution stratégique de l’État, qui en est l’actionnaire à 94%. C’est précisément pour cela que la manière dont il est dirigé mérite d’être examinée de près.

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Le tableau de S&P tient en quelques lignes, et elles sont rudes. L’Ebitda, ce que le groupe gagne avec son activité avant de payer intérêts, impôts et amortissements, passerait de 39,9 milliards de dirhams en 2025 à 18,2 milliards en 2026. Il serait divisé par plus que par deux, alors même que le chiffre d’affaires progresserait, de 113,9 à 120,4 milliards. Sur 100 dirhams de ventes, OCP en gardait 35 l’an dernier. Il n’en garderait plus que 15.

La dette suit le chemin inverse. Rapportée à l’Ebitda, elle passerait de 3,3 à 7,6 fois. Autrement dit, il faudrait plus de sept ans et demi de bénéfices d’exploitation, sans dépenser un dirham pour autre chose, pour la rembourser.

Le chiffre le plus instructif concerne pourtant la période d’avant la crise. Le flux de trésorerie disponible, ce qui reste en caisse une fois l’activité et les investissements payés, était déjà négatif de 20,5 milliards de dirhams en 2024 et de 20,3 milliards en 2025, selon S&P. Il le serait encore de 16,9 milliards en 2026 et de 1,6 milliard en 2027. Le choc du soufre, survenu en mars 2026, n’a donc pas surpris un groupe aux comptes équilibrés. Il a frappé une entreprise dont la direction finançait déjà ses investissements par la dette. L’écart continue de se combler par l’emprunt: 20 milliards de dirhams d’obligations hybrides levés en 2026.

Le soufre, un risque connu

S&P rappelle que le soufre, indispensable pour transformer le phosphate en acide puis en engrais, coûtait en moyenne 100 à 300 dollars la tonne en 2023-2024. Il a dépassé 1.050 dollars cet été, sous l’effet du conflit au Moyen-Orient. Dans le même temps, les agriculteurs, à court de moyens, achètent moins d’engrais.

La guerre n’est pas imputable à OCP. La dépendance, si. Les parades citées par l’agence arrivent après le choc: davantage d’engrais moins gourmands en soufre, des achats au Canada, en Irak et au Turkménistan, et un projet, baptisé P2S, pour tirer du soufre du phosphogypse et de la pyrite, attendu au second semestre 2027 seulement. Le groupe qui contrôle les premières réserves de phosphate du monde est resté suspendu à une matière première qu’il ne produit pas et qui transite par l’une des zones les plus instables de la planète. Ce risque n’était un secret pour personne. Il relevait de la stratégie de la direction.

La «discipline», ou l’art de couper

La «discipline financière» tant saluée a un contenu précis. Les investissements tombent de 43,6 milliards de dirhams en 2024 à 22,7 milliards en 2026, puis 20 à 23 milliards par an jusqu’en 2028. Et la direction s’est engagée à annuler le dividende payable en 2027, sous réserve de l’approbation des organes de gouvernance. Ce dividende va pour l’essentiel à l’État. Les choix du management se paieront donc aussi dans les recettes du budget.

Couper l’investissement et le dividende pour préserver la trésorerie n’a rien de honteux. C’est ce que fait toute entreprise qui traverse une tempête. Ce qui étonne, c’est de présenter comme une performance le freinage brutal d’une stratégie d’expansion qui brûlait déjà de la trésorerie avant la crise.

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Le passage le plus important du bulletin n’a été repris nulle part. S&P écrit, à propos de la note d’OCP: «we anchor the rating to that on Morocco». La note du groupe est arrimée à celle du Royaume. Le bulletin le rappelle dans ses références: OCP a été relevé au rang investment grade le 16 octobre 2025, «à la suite du relèvement de la note souveraine». En clair, c’est la signature de l’État, non la gestion de la direction, qui garde OCP en «investment grade».

Reste la solidité propre du groupe, que S&P évalue à part (BBB-). Sur ce terrain, l’agence prévient: «rating headroom is limited», la marge de manœuvre est limitée. Elle fixe même la ligne rouge. Ce profil autonome pourrait être revu à la baisse si les fonds générés par l’activité restent inférieurs à 20% de la dette, ou si la liquidité n’est plus jugée suffisante. Or, selon les propres prévisions de S&P, ce ratio tomberait à 0% en 2026, l’activité ne dégageant rien pour faire face à la dette, et à 18% en 2027. Sous la ligne rouge deux années de suite. Il ne la repasserait qu’en 2028, à 24%.

Une telle révision ne toucherait pas la note d’émetteur d’OCP, protégée par celle de l’État. Mais elle ferait baisser, précise S&P, celle des obligations perpétuelles hybrides, notées BB, celles-là mêmes qui financent la traversée.

Fitch aboutissait au même diagnostic par un autre chemin: une solidité propre évaluée à «BBB-», mais une note plafonnée à BB+ par celle de l’État marocain. La direction a quitté l’agence où cet adossement tirait la note vers le bas, et gardé celle où il la porte. Le hasard fait parfois bien les choses.

OCP surmontera la crise du soufre: ses gisements sont là pour des générations, et l’État ne le laissera pas tomber. La question que pose le bulletin de S&P est ailleurs. Elle porte sur une gouvernance qui congédie l’agence dont le diagnostic dérange, laisse présenter un commentaire comme une confirmation, et s’abrite, pour sa note, derrière la signature du Royaume.