L’enquête est le fruit de trois mois de suivi et d’investigations minutieuses menées par les services des douanes et la gendarmerie royale. Elle a permis de démanteler un réseau international dirigé par des Algériens et spécialisé dans la contrebande d’or, de téléphones portables et de marchandises de valeur. «La filière s’appuyait sur une route aérienne reliant Dubaï à Casablanca, avec une escale à Nouakchott, utilisée comme étape de brouillage pour masquer l’origine et la destination réelle des cargaisons», rapporte Assabah dans son édition des 21 et 22 novembre.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que les membres du réseau seraient parvenus, pendant plusieurs années, à introduire sur le marché marocain des cargaisons de grande valeur. Pour y parvenir, ils auraient eu recours à des procédés frauduleux et auraient bénéficié de complicités présumées au sein de l’aéroport Mohammed V. L’opération conjointe des services concernés a abouti à l’arrestation de cinq suspects, déférés devant le parquet de Casablanca.

Les recherches se poursuivent pour retrouver un Algérien soupçonné d’avoir occupé un rôle central dans la direction du réseau et dans la coordination de ses opérations transfrontalières. Cet individu aurait réussi à prendre la fuite et ferait l’objet de procédures judiciaires. Selon Assabah, la valeur des marchandises concernées est estimée à environ neuf millions de dirhams, comprenant notamment des lingots d’or, des téléphones haut de gamme et des produits précieux.

Le mode opératoire décrit par les enquêteurs reposait sur les déplacements de passagers entre aéroports internationaux. À Dubaï, les marchandises étaient réparties entre les voyageurs avant d’être acheminées à Nouakchott. Dans l’aéroport mauritanien, un complice présumé aurait changé les étiquettes d’identification des colis pour les remplacer par d’autres portant des marques de fret aérien des lignes de Royal Air Maroc, afin de masquer le trajet réel.

À l’arrivée à l’aéroport Mohammed V, les passagers liés au réseau sortaient avec leurs bagages à main, pendant que des personnes soupçonnées d’être liées aux services au sol sortaient les colis sans contrôle douanier. Les abords de la forêt de Bouskoura auraient ensuite servi de point de remise: d’autres personnes y prenaient livraison des cargaisons pour les acheminer vers leurs destinations, dans le cadre d’une répartition précise des rôles.

L’affaire ne se limite cependant pas à la fraude douanière. Des sources citées par le quotidien Assabah affirment que certains téléphones de contrebande ont été associés, après leur vente, à des informations sur des opérations d’espionnage et de surveillance. «Cette dimension a conduit les services compétents à approfondir leurs investigations pour déterminer si des appareils ont subi des modifications techniques ou des piratages permettant d’accéder aux données de leurs utilisateurs et pour identifier les parties susceptibles d’en avoir profité», écrit Assabah.

Les enquêtes se poursuivent afin d’identifier d’autres personnes impliquées, d’évaluer l’ampleur des opérations menées ces dernières années et de déterminer les responsabilités liées aux soupçons de complicité au sein de l’aéroport. L’enjeu dépasse désormais la seule évaluation du préjudice financier: il s’agit aussi de mesurer les conséquences potentielles de la circulation de ces appareils et de vérifier si le réseau a pu faciliter des activités de surveillance au-delà de la contrebande.