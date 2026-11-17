Selon le quotidien Assabah, dans son édition du mardi 17 novembre, l’Administration des douanes a ouvert, en début de semaine, une enquête sur des soupçons de contrebande que les sources du journal qualifient de «graves». L’affaire concerne cinq conteneurs couverts par une même déclaration en douane et transportant une cargaison industrielle destinée à une entreprise du secteur automobile installée dans la zone franche de Tanger.

L’alerte est venue du port de Tanger Med. Les services douaniers ont constaté que seuls deux des cinq conteneurs étaient entrés dans la zone franche. Des recherches urgentes ont permis de localiser les trois autres, qui ont été saisis alors qu’on tentait de les décharger. Leur contenu ne correspondait pas aux catégories de marchandises mentionnées dans la déclaration, ce qui renforce les soupçons d’introduction de produits de contrebande.

Selon le journal, les documents de l’opération font état d’un poids brut total de 113 tonnes et 584 kilogrammes et d’une valeur déclarée de 1 259 470 dirhams, soit environ 126 millions de centimes. La cargaison comprend des équipements industriels, des matériaux de construction et des équipements techniques d’origine chinoise, notamment des composants métalliques de construction, des isolants en laine de roche, des câbles électriques et coaxiaux, des vis, des clous et des accessoires de fixation. Ce matériel sert à la construction industrielle, au montage d’installations et à l’équipement d’unités de production.

La déclaration désigne comme destinataire une société industrielle de la zone franche de Tanger. Le nom d’une autre société, enregistrée à Casablanca, figure parmi les informations relatives à l’expéditeur. Une société spécialisée dans le transit et la déclaration en douane a pris en charge les formalités. Ces éléments ont conduit les enquêteurs à examiner la nature des relations commerciales entre les différentes parties.

Les enquêteurs cherchent à déterminer comment les trois conteneurs ont été détournés de l’itinéraire prévu pour la cargaison, qui a supervisé leur transport et leur acheminement et quelle est la nature exacte des marchandises qu’on tentait de décharger. Ils vérifient aussi si ces marchandises correspondent aux déclarations et aux documents présentés aux services douaniers. Ils examinent chaque étape du transport et identifient les intervenants dans les formalités.

D’après les sources du journal, le directeur général de l’administration a donné des instructions strictes pour approfondir l’enquête et examiner toutes les étapes du parcours, au-delà des raisons pour lesquelles les trois conteneurs ne sont pas arrivés à destination.

Les investigations se sont étendues à Casablanca, où elles portent sur les activités de la société citée dans les documents de la cargaison ainsi que sur des entrepôts soupçonnés d’être liés au circuit des marchandises.

Parallèlement à l’enquête menée par l’Inspection des douanes, d’autres services de sécurité se sont saisis de l’affaire pour déterminer les ramifications possibles de l’opération. Ils cherchent notamment à savoir si elle relève d’un réseau organisé exploitant le fret commercial entre les ports et les zones industrielles.

Selon le journal, les soupçons portent sur l’implication éventuelle de contrebandiers opérant à grande échelle. Les enquêteurs étudient aussi l’hypothèse d’une collusion qui aurait facilité la modification de l’itinéraire de certains conteneurs ou une tentative de disposer de leur contenu en dehors de tout contrôle douanier.