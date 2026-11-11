Société

Tanger: saisie de gaz hilarant et tabac de contrebande, quatre suspects interpellés

Quatre suspects ont été arrêtés mardi soir à Tanger en flagrant délit de vente de gaz hilarant. Plus de 624.000 dirhams, du tabac de contrebande et un véhicule ont également été saisis.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 12h47

Les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger ont réussi, sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à saisir, dans la soirée d’hier‚ mardi 10 novembre, pas moins de 1.230 bonbonnes de protoxyde d’azote, un gaz utilisé en anesthésie.

À l’issue de cette opération, quatre individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de détention et de commercialisation de stupéfiants et de substances psychotropes ont été interpellés. L’opération de fouille a permis de découvrir en leur possession une somme d’argent dépassant 624.000 dirhams.

Lire aussi : Un chauffard en fuite et son frère tombent dans les filets de la police à Ahfir

L’opération d’interpellation et de fouille a également conduit à la saisie de 3.570 paquets de produits de tabac de contrebande et de 22 kilogrammes de «maâssel» (tabac à narguilé), ainsi que d’un véhicule léger soupçonné d’avoir servi à faciliter ces actes criminels.

Les suspects ont été placés en garde à vue et soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances et les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que d’identifier les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 12h47
#Tanger#police#gaz hilarant

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