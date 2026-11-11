Sahara: le Polisario décrète une «mobilisation générale»… de papier

Mardi 10 novembre au soir, le «Secrétariat national» du Polisario s’est réuni en urgence sous la présidence de Brahim Ghali. À l’issue de la réunion, il a proclamé «la mobilisation générale», selon le communiqué publié par l’agence du mouvement, SPS. Motif invoqué: des «activités militaires jugées dangereuses» du Maroc «le long du mur» et «dans les zones contestées».

Le communiqué s’arrête là. Il ne précise ni où, ni quand, ni quelles unités. Il n’annonce aucune mesure concrète, sinon d’appeler les populations des camps de Tindouf à «se tenir prêtes». Il demande à l’ONU et à l’Union africaine d’«assumer leurs responsabilités» et met en garde contre une «éventuelle escalade».

Cette «mobilisation» ne change rien sur le terrain. Le Polisario avait déjà déclaré caduc le cessez-le-feu en novembre 2020, après l’opération de Guerguerat. Le Maroc, lui, n’a pas bougé. Le 30 octobre, au soir du vote du Conseil de sécurité, le Cabinet royal rappelait que le Royaume «demeure fermement attaché au cessez-le-feu».

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Le calendrier, en revanche, en dit long. L’annonce tombe le jour où l’Assemblée générale de l’ONU débattait du veto qui a mis fin à la MINURSO, une séance qui a surtout montré l’isolement du camp d’Alger. Elle intervient dix jours après la fin de la mission, dont le Secrétaire général a lancé la liquidation le 1er novembre. Et elle précède de trois jours le sixième anniversaire de Guerguerat. Quand la diplomatie échoue, il reste la posture.

Le communiqué ne cite pas l’Algérie. Mais c’est la presse algérienne qui lui a donné de l’écho. Echorouk, Ennahar et une série de sites proches du pouvoir l’ont reprise dans les heures qui ont suivi, souvent sous le même titre. Hors d’Algérie, l’écho est resté marginal.

Le Polisario n’a ni les moyens ni l’autonomie d’une guerre. Il dépend entièrement de son parrain, qui l’héberge à Tindouf, l’arme, le finance et parle pour lui à New York. Une milice qui ne décide de rien, ne mobilise personne: elle récite. Sa «mobilisation générale» n’est pas un ordre de bataille, c’est un communiqué de plus, rédigé pour Alger et lu par sa presse. Au moment où la MINURSO disparaît et où l’autonomie s’impose aux Nations unies, le régime algérien n’a plus d’argument à faire valoir, alors il fait parler sa créature. Le bruit des communiqués sert à couvrir le silence d’une défaite diplomatique.