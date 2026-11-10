Air Algérie, ou l’art de transformer la classe affaires en châtiment: le récit d’un blogueur américain rescapé

Ben Schlappig a presque tout vu. Le fondateur du site One Mile at a Time teste des compagnies aériennes pour vivre, des suites de luxe du Golfe aux cabines les plus improbables de la planète. Rien ne l’avait préparé à Air Algérie. Son compte rendu du vol AH2701 Montréal-Alger du 3 octobre, en classe affaires, publié le 8 novembre, porte un titre qui résume tout: «Utterly Awful», «absolument épouvantable».

«À peu près tout était nul», écrit-il, avant d’avancer une hypothèse qui en dit long: «C’est presque comme s’ils offraient volontairement une mauvaise expérience!» La négligence seule, visiblement, ne suffit pas à expliquer un tel résultat. Ce vol lui a même fait regretter son récent passage sur Turkmenistan Airlines, «qui au moins était amusant». Venant d’un homme qui a volé avec la compagnie de l’un des régimes les plus fermés du monde, la comparaison pique.

1.171 dollars, et pas un mile

Air Algérie n’a aucun partenariat utile pour gagner ou dépenser des miles, relève le blogueur, qui y voit le reflet d’un pays qui «ne s’intéresse tout simplement pas aux visiteurs» et dont le visa exige un parcours d’obstacles. Il a donc payé 1.171 dollars son aller simple, prolongé par un Alger-Tunis assuré par un A320 loué, avec son équipage, à la compagnie lituanienne Avion Express. La compagnie nationale sous-traite donc la liaison avec Tunis, à une heure de vol de chez elle.

Pour ce prix, la liste des absents est longue: pas de menu, pas de choix de plat, pas d’alcool, pas de soda sans sucre, pas de trousse de confort, et pas de wifi, alors que l’avion en est équipé. Les A330neo rachetés d’occasion à Air Belgium sont arrivés avec le système installé. Air Algérie a simplement choisi de ne pas l’offrir.

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La couleur est annoncée dès l’enregistrement. Un seul comptoir pour la classe affaires, une demi-douzaine de passagers devant lui, 30 minutes d’attente. L’agent lui réclame un visa algérien. Le blogueur explique qu’il est en transit, ce qui semble prendre l’agent au dépourvu. Air Algérie, en déduit-il, ne voit pas souvent passer de voyageurs internationaux en correspondance.

Le salon National Bank, sous contrat avec l’aéroport, se révèle «plutôt agréable»: lumineux, calme, buffet correct. Le blogueur choisit pourtant de garder son appétit pour le vol. Il le regrettera.

À la porte A58, l’A330neo immatriculé 7T-VLB attend, superbe dans sa livrée spéciale aux couleurs de l’équipe nationale de football. «Regarder l’avion a honnêtement été la meilleure partie de l’expérience, malheureusement», résume-t-il.

«Attendez»

À bord, la cabine tient du sauna: le groupe auxiliaire de puissance semble en panne. L’équipage reste invisible pendant presque tout l’embarquement, sauf pour bavarder avec des connaissances installées en cabine. La classe affaires paraît remplie de surclassements, d’amis et de proches du personnel. Le blogueur demande à utiliser les toilettes, pourtant libres. «Attendez.» Il revient à la charge plus tard. «Attendez.» Il n’ira jamais.

Le verre de bienvenue arrive à 16h10, l’heure prévue du décollage: jus d’orange ou eau, plateau tendu en silence. «Pas de bonjour, pas de bienvenue à bord», note-t-il. Vingt minutes après l’horaire, il demande si le vol est en retard. Réponse: non. Les portes ferment à 16h35, soit 25 minutes d’un retard qui n’existe donc pas officiellement.

Les consignes de sécurité sont données en français et en arabe, sans un mot d’anglais, sur un vol au départ du Canada. Aucun contrôle de cabine ne suit: des dossiers restent inclinés, des passagers gardent leur verre en main, le voisin d’en face n’a pas attaché sa ceinture. Le commandant fait son annonce de bienvenue en plein roulage, puis s’aligne sur la piste 24R sans vraiment ralentir, en virant à 90 degrés à plus de 15 nœuds. Le blogueur, incrédule, renvoie ses lecteurs aux données de Flightradar24. Il concède un décollage puissant et de belles vues sur Montréal au coucher du soleil.

Un bon siège, à condition de le nettoyer

Le siège, seul rescapé du naufrage, mérite qu’on s’y arrête. La cabine affaires compte 30 sièges Stelia Solstys disposés en 1-2-1 sur huit rangées, hérités d’Air Belgium: 112 cm d’espace, 53 cm de largeur, un lit de 196 cm. Grand espace pour les pieds, tablette orientable, rangement ouvert. Correct, donc.

Reste l’entretien. Le siège était «mal entretenu», «pas propre» et aurait eu besoin d’«un bon coup de chiffon». Une prise secteur et un port USB-A, pas d’USB-C, et aucune buse d’aération individuelle dans une cabine surchauffée. Photographier les cabines d’Air Algérie est d’ailleurs d’une facilité déconcertante, glisse-t-il, puisque les équipages sont introuvables.

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L’écran tactile de 16 pouces propose 100 films et 36 séries, mais pas de carte du vol. «Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai volé sans carte interactive», s’étonne-t-il. La rubrique sitcoms contient un seul épisode d’une série américaine: le pilote de «Fresh Off the Boat», sorti en 2015. Les écouteurs, distribués longtemps après le décollage, sont dignes de la classe économique. La trousse de confort n’existe pas, une première pour lui sur un vol de nuit en classe affaires.

Un dîner de trois heures, à prendre ou à laisser

Le dîner est au cœur du réquisitoire. «Si l’équipage avait été plus indifférent, il aurait été invisible», écrit Ben Schlappig. Le service s’étire sur près de trois heures, sans qu’aucun choix ne soit jamais proposé.

Les serviettes chaudes arrivent 50 minutes après le décollage. L’entrée suit: saumon fumé, œuf, olives, les emballages posés en vrac sur le plateau. Le passager refait lui-même la présentation, qu’il juge «gênante». Le pain est distribué à la main, directement du panier. Les couverts, frappés du logo de la compagnie, collent aux doigts.

Lors du vol AH2701 Montréal-Alger du 3 octobre. (PHOTO: Ben Schlappig)

Vient la scène des boissons. Il demande du vin: la compagnie ne sert pas d’alcool. Il demande un Coca light: il n’y a que du soda sucré et du jus. Il tente Coke Zero, Pepsi Max: regard vide. Il se rabat sur l’eau. On lui sert un Sprite.

Le plat principal, imposé, est un poisson, probablement de l’espadon, trop cuit et sec. Suivent des fromages, des tartelettes et deux pommes entières, dont il se demande si elles ont été lavées, s’agissant d’une compagnie qui sert le pain à la main. Rien n’est débarrassé, les plateaux débordent. Obtenir un verre d’eau supplémentaire exige 15 minutes et plusieurs rappels.

Sur ce vol de nuit de 6h50, les lumières ne restent tamisées qu’environ 1h50. Elles se rallument plein feu deux heures avant Alger, pour un petit-déjeuner réduit à un plateau unique. Entre la chaleur et l’absence d’aération, le blogueur n’est «pas sûr d’avoir dormi une seule minute».

Dans ce désert, une oasis: le café filtre au lait, «buvable», promu «point fort culinaire du vol». Il n’en obtiendra qu’une tasse. «En avoir une deuxième dépassait mes capacités, mais j’ai savouré celle-là», écrit-il.

Les toilettes, enfin: un seul cabinet à l’avant pour les 30 sièges de la classe affaires et l’équipage, les deux autres étant partagés avec la classe économique. Pas propres en fin de vol.

«Always caring for you»

Sur l’équipage, le passager se garde du mot «grossier». Les hôtesses semblaient même tout à fait charmantes avec leurs amis en cabine. Pour les clients, en revanche, aucune chaleur et un service «incroyablement désorganisé». Il suggère d’en faire un cas d’école pour la formation du personnel navigant: faire vivre ce vol aux stagiaires, «puis leur faire faire exactement l’inverse».

Ironie du sort, la serviette rafraîchissante porte le slogan maison, «Always caring for you» («Toujours aux petits soins pour vous»). Le blogueur s’en délecte: «Si c’est ça, être choyé, j’aimerais bien voir à quoi ressemble l’absence de soins!»

L’atterrissage à Alger, à 4h50, est «l’un des plus doux» de sa vie, reconnaît-il. L’avion est dirigé vers un poste éloigné, dans un aéroport qu’il décrit comme largement sous-utilisé. Pas de sortie prioritaire, pas de bus dédié à la classe affaires: un long trajet en bus commun jusqu’au terminal, atteint à 5h15.

Le siège, répète-t-il, est «le moindre des problèmes d’Air Algérie». Tout le reste a coulé le vol: l’indifférence, la lenteur, les absences en série. Sa conclusion fera date: «Franchement, l’absence de service aurait été préférable.» Il recommande d’ailleurs vivement l’expérience, à sa façon: pour se rappeler qu’en comparaison, «les autres compagnies ne sont pas si mauvaises». Y retourner un jour? «Je crois que ça ira pour le moment.»

Pour la compagnie nationale d’un pays qui rêve de devenir une destination touristique et qui a habillé cet avion aux couleurs de son équipe de football, la vitrine est cruelle. L’avion est neuf, le siège est correct. Il ne manquait que le service… et la compétence.