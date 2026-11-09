Stations-service: les exploitants face aux contraintes des marges et aux enjeux du PLF 2027

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2027 prévoit une hausse notable de l’impôt sur les sociétés pour les grands importateurs et distributeurs d’hydrocarbures réalisant d’importants bénéfices, remettant au centre de l’actualité les équilibres économiques de l’ensemble de la filière énergétique du pays. Si cette mesure fiscale cible explicitement les géants du secteur, elle coïncide avec une levée de boucliers des exploitants de stations-service. «Ces derniers estiment que leur réalité économique quotidienne est largement méconnue et bien plus précaire que ne le laissent supposer les prix élevés affichés à la pompe», rapporte le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 10 novembre.

Dans un communiqué officiel, la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-service au Maroc entend déconstruire une idée reçue tenace selon laquelle la cherté des carburants enrichirait directement les gérants. En réalité, le modèle de rémunération des stations repose sur une marge fixe par litre, exprimée en centimes, et non sur un pourcentage du prix de vente. Par conséquent, que le prix du litre de carburant atteigne des sommets ou baisse, le gain unitaire de l’exploitant demeure strictement identique, ce qui rend sa rentabilité entièrement dépendante des volumes vendus et de la maîtrise de ses charges.

Cette structure de revenus rigide se heurte aujourd’hui à une explosion des besoins en fonds de roulement nécessaires au maintien des stocks. Le renchérissement des cargaisons de carburant contraint les gérants à mobiliser des liquidités considérables ou à s’endetter lourdement auprès des banques pour assurer le même niveau d’activité qu’auparavant. «Cette pression pèse particulièrement sur les structures indépendantes, dont la trésorerie se fragilise de mois en mois face à des charges financières en constante augmentation», note Les Inspirations Eco.

À ces difficultés financières s’ajoutent de fortes tensions avec certaines sociétés de distribution en gros. La Fédération met en cause des clauses d’approvisionnement exclusif jugées léonines, qui restreignent considérablement la liberté commerciale des gérants. Pis encore, le communiqué dénonce des pratiques de limitation, voire de suspension des livraisons de carburant par certains fournisseurs à l’approche de hausses tarifaires annoncées, ce qui accentue l’incertitude entourant l’activité des stations.

Le climat de crispation est également alimenté par la crainte d’une mauvaise interprétation de leur situation par l’administration lors des contrôles fiscaux. Les gérants redoutent que la progression mécanique de leur chiffre d’affaires brut, induite par la hausse des prix, ne soit interprétée à tort comme une augmentation de leurs bénéfices nets. Une telle confusion pourrait exposer les exploitants à des demandes de justification infondées ou à des redressements fiscaux disproportionnés au regard de leur situation financière réelle.

En bout de chaîne, la Fédération rappelle que les exploitants subissent les fluctuations tarifaires au même titre que les automobilistes, sans disposer du moindre pouvoir sur la fixation des prix de vente. Entre une pression fiscale accrue sur les grands opérateurs, des marges unitaires bloquées et des conditions d’approvisionnement jugées tendues, c’est toute la cohésion économique de la distribution de carburants au Maroc qui est remise en question à l’aube de l’année 2027.