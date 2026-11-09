IA: les ambitions de la feuille de route 2030 à l’épreuve des réalités économiques

Le Maroc s’est fixé pour ambition stratégique d’atteindre 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée, 50.000 emplois et 200.000 talents formés ou certifiés d’ici 2030, illustrant une volonté claire de s’imposer comme un acteur central de la nouvelle économie de l’intelligence artificielle. En créant un portefeuille ministériel explicitement dédié à cette technologie et en structurant une feuille de route nationale, Rabat cherche à s’affranchir de son rôle traditionnel de simple consommateur pour bâtir un écosystème productif souverain et compétitif, écrit le magazine hebdomadaire Challenge.

La concrétisation de cette vision s’appuie désormais sur des leviers institutionnels renforcés, marqués par l’entrée en œuvre de la stratégie nationale et la mise en place de structures adaptées à la recherche appliquée et à l’innovation. L’enjeu dépasse le cadre purement technologique pour toucher l’ensemble des secteurs productifs, de l’industrie aux services, où la véritable difficulté réside dans la capacité des petites et moyennes entreprises à intégrer ces outils pour générer des gains de productivité mesurables.

Dans le secteur public, l’administration se positionne comme un banc d’essai privilégié à travers la modernisation des services et l’exploitation des données documentaires, sous condition toutefois d’une rigoureuse simplification préalable des processus administratifs. Parallèlement, la quête d’une souveraineté numérique passe par la maîtrise progressive des infrastructures de calcul, du cloud et des technologies de pointe, afin d’éviter une dépendance excessive envers les grands fournisseurs internationaux, lit-on dans Challenge.

Le développement de solutions adaptées aux spécificités linguistiques locales, illustré par le traitement de la darija, démontre la pertinence d’une approche ancrée dans les réalités économiques et culturelles du pays, tout en ouvrant des perspectives de collaboration internationale constructive. Ce positionnement linguistique et technique constitue un atout précieux pour concevoir des applications directement utiles aux citoyens et aux entreprises sur le marché national.

À l’échelle régionale, le Royaume ambitionne de devenir un hub numérique et continental de référence en exportant ses services, ses compétences et ses innovations technologiques vers le reste du continent africain. Cette ambition extérieure servira de véritable test de maturité pour mesurer la compétitivité réelle de l’écosystème marocain face à une concurrence internationale agressive et structurée.

À l’horizon de cette décennie, le succès de cette transition ne se mesurera pas uniquement à travers les indicateurs quantitatifs initiaux, mais par la transparence des résultats économiques, la création pérenne d’emplois qualifiés et l’impact direct des solutions déployées sur le terrain. La mise en place d’un suivi rigoureux et partagé sera déterminante pour transformer ces ambitions programmatiques en une réalité industrielle et sociale durable.