E-commerce: lancement de Mochi, un agent IA pour simplifier la gestion des boutiques en ligne

La startup marocaine YouCan, spécialisée dans le commerce électronique, annonce le lancement de Mochi, un agent d’Intelligence artificielle (IA) intégré à sa plateforme, conçu pour simplifier la création et la gestion des boutiques en ligne. Déployé depuis début octobre auprès d’une première communauté de marchands, Mochi a déjà été testé et adopté par près de 4.000 boutiques, avant son ouverture au grand public prévue courant novembre 2026.

Avec cette innovation, YouCan franchit une nouvelle étape dans sa mission de démocratisation de l’entrepreneuriat en ligne. L’ambition est de rendre les outils du e-commerce accessibles au plus grand nombre, en permettant aux entrepreneurs d’exprimer directement leurs besoins et de confier à un agent intelligent les opérations nécessaires à leur réalisation.

Concrètement, Mochi fonctionne à partir d’une conversation avec l’utilisateur, par écrit ou par message vocal. L’entrepreneur peut ainsi demander la configuration de sa boutique, la génération de pages de destination, la création de fiches produits et de visuels, ou encore le lancement de promotions et la création de coupons de réduction. L’agent permet également d’analyser l’activité commerciale de la boutique afin de faciliter la prise de décision.

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Cette approche conversationnelle transforme l’utilisation des outils du commerce électronique en simplifiant des opérations qui nécessitaient jusqu’ici plusieurs manipulations et des compétences spécifiques. Elle permet notamment aux entrepreneurs débutants et aux petits commerçants de se concentrer davantage sur le développement de leur activité, leur offre, leurs clients et leurs actions commerciales.

«Nous avons toujours souhaité rendre l’entrepreneuriat accessible au plus grand nombre. Ce qui change aujourd’hui, ce sont les possibilités offertes par la technologie. Avec l’IA, nous pouvons aller plus loin dans la simplification des outils du e-commerce», souligne Zouhir Bahij, CEO et cofondateur de YouCan.

Mochi s’inscrit dans le prolongement de l’écosystème développé par YouCan depuis sa création en 2020. La plateforme réunit aujourd’hui les services nécessaires aux différentes étapes du commerce en ligne, de la création d’une boutique à l’acceptation des paiements, en passant par la confirmation des commandes, la livraison et le fulfillment.

Cette évolution s’accompagne également de l’adoption du Model context protocol (MCP), un protocole ouvert qui facilite la connexion des assistants d’IA aux outils et aux données de la plateforme. Les assistants compatibles peuvent ainsi accéder aux fonctionnalités de la boutique et y effectuer des actions, après connexion et autorisation.

En réduisant les obstacles techniques à la création et au développement d’une activité en ligne, la startup entend notamment ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes, aux entrepreneurs débutants et aux petits commerçants, en favorisant leur insertion économique et professionnelle et le développement de leurs propres sources de revenus.

Une ambition que Zouhir Bahij résume ainsi: «L’entrepreneur apporte la vision, Mochi se charge du savoir-faire.»

Plus d’informations sur le site: https://youcan.shop/fr-ma