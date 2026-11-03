Société

Coup de filet à Tanger Med: 971 kg de cocaïne saisis dans un conteneur frigorifique

Une partie de la saisie effectuée à Tanger Med.

Une opération conjointe de la Sûreté nationale et de la Douane a permis de saisir 971 kg de cocaïne au port de Tanger Med ce mardi 3 novembre. La drogue, dissimulée dans un conteneur frigorifique en provenance du Brésil, était destinée à l’Afrique de l’Ouest. Une enquête est en cours.

Par La Rédaction
Le 03/11/2026 à 17h40

Une opération sécuritaire conjointe entre les services de la Sûreté nationale et des Douanes, menée cet après-midi du mardi 3 novembre au port de Tanger Med, a abouti à la mise en échec d’une opération de trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi qu’à la saisie d’un total de 971 kilogrammes de cocaïne.

Ces cargaisons ont été découvertes lors des opérations de contrôle frontalier conjointes entre les services de sécurité et de douane. Les plaquettes de cocaïne ont été découvertes à l’intérieur d’un conteneur frigorifique à bord d’un navire battant pavillon d’un pays d’Amérique latine.

Une partie de la saisie effectuée à Tanger Med.

Les données préliminaires de l’enquête ont permis de déterminer l’itinéraire du conteneur transportant ces cargaisons de cocaïne, qui avait pris le départ d’un port au Brésil à destination d’un port en Afrique de l’Ouest.

Une enquête judiciaire a été ouverte sur cette affaire par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, sous la supervision du parquet compétent, afin de mettre en lumière toutes les circonstances et les tenants et aboutissants entourant cette opération criminelle.

Parallèlement, le Bureau Central National (Bureau d’Interpol à Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’entamer les opérations de coordination et de coopération internationale afin d’identifier le réseau criminel impliqué dans cette opération.

Par La Rédaction
Le 03/11/2026 à 17h40
#Drogue#DGSN#Douane#Tanger

LEs contenus liés

Société

Inezgane: une coordination sécuritaire fait tomber trois trafiquants de drogue, dont deux femmes

Société

Kénitra: impliqués dans un trafic de drogue, sept militaires écopent de deux à trois ans de prison ferme

Société

Trafic de drogue et blanchiment d’argent: recherché par Interpol, un Espagnol arrêté à Tanger

Société

Trafic de drogue: fin de cavale pour un Franco-Algérien visé par un mandat d’arrêt international

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
2
Racisme en Espagne: mobilisation après le meurtre d’Imad, un jeune marocain, la famille réclame justice
3
Veto sur le Sahara: le 10 novembre, Moscou devra s’expliquer devant 193 États, et Alger choisir son camp
4
Chips au Maroc: au-delà de la polémique, qui fabrique quoi et qui profite vraiment du marché?
5
Dakhla, le nouveau Far West
6
ONU: quand le veto russe traduit une humiliation et une perte d’autonomie de l’Algérie
7
MINURSO: 340 départs, 13 sites à rendre, l’ONU détaille le démontage de la mission
8
Union africaine: Alger tente de faire de la Commission une annexe de sa diplomatie
Revues de presse

Voir plus