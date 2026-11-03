Coup de filet à Tanger Med: 971 kg de cocaïne saisis dans un conteneur frigorifique

Une opération sécuritaire conjointe entre les services de la Sûreté nationale et des Douanes, menée cet après-midi du mardi 3 novembre au port de Tanger Med, a abouti à la mise en échec d’une opération de trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi qu’à la saisie d’un total de 971 kilogrammes de cocaïne.

Ces cargaisons ont été découvertes lors des opérations de contrôle frontalier conjointes entre les services de sécurité et de douane. Les plaquettes de cocaïne ont été découvertes à l’intérieur d’un conteneur frigorifique à bord d’un navire battant pavillon d’un pays d’Amérique latine.

Une partie de la saisie effectuée à Tanger Med.

Les données préliminaires de l’enquête ont permis de déterminer l’itinéraire du conteneur transportant ces cargaisons de cocaïne, qui avait pris le départ d’un port au Brésil à destination d’un port en Afrique de l’Ouest.

Une enquête judiciaire a été ouverte sur cette affaire par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger, sous la supervision du parquet compétent, afin de mettre en lumière toutes les circonstances et les tenants et aboutissants entourant cette opération criminelle.

Parallèlement, le Bureau Central National (Bureau d’Interpol à Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’entamer les opérations de coordination et de coopération internationale afin d’identifier le réseau criminel impliqué dans cette opération.