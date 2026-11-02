Logistique mondiale: le Maroc déploie sa nouvelle architecture portuaire

Dans un paysage économique mondial profondément marqué par la réorganisation des chaînes d’approvisionnement et la recherche de circuits plus souples, le Maroc franchit une étape décisive dans la réalisation de ses ambitions maritimes. La mise en service du terminal à conteneurs Est de Nador West Med concrétise un chantier d’envergure lancé en 2016. Porté par un consortium international réunissant la SGTM, JDN et STFA, ce vaste complexe a nécessité de relever d’importants défis techniques, liés notamment à la construction d’imposantes infrastructures de protection et à l’aménagement de bassins à fort tirant d’eau.

Avec cette étape, le projet passe du stade de la promesse à celui d’une infrastructure opérationnelle dont les armateurs internationaux peuvent immédiatement apprécier les capacités. Il démontre ainsi la capacité du pays à concrétiser ses choix stratégiques, analyse l’hebdomadaire Challenge.

Cette mise en service repose sur une organisation de l’exploitation solide et stratégique. Le terminal Est est exploité par une coentreprise réunissant l’opérateur national Marsa Maroc et le géant italo-suisse MSC, par l’intermédiaire de sa filiale TIL. Le terminal Ouest, dont la mise en service est prévue en avril 2027, reposera, quant à lui, sur l’alliance entre Marsa Maroc et CMA CGM.

La mobilisation d’environ 5 milliards d’euros d’investissements publics et privés témoigne de l’ampleur de ce projet et de son rôle dans l’ensemble du système économique. Malgré la suspension récente des appels d’offres relatifs au terminal GNL, le complexe conserve pleinement sa vocation énergétique et industrielle. Nador West Med ne se résume pas à une infrastructure de transit: il s’affirme comme un pôle industriel majeur, destiné à devenir le moteur d’un nouveau bassin économique dans la région de l’Oriental.

Parallèlement à cette mise en service dans l’est du pays, l’annonce du lancement des travaux de Tanger Med 3 s’inscrit dans une dynamique tout aussi fondamentale, fondée sur la continuité et l’anticipation. Tanger Med étant désormais une plateforme mondiale reconnue, cette nouvelle phase vise à prévenir tout risque de saturation et à consolider sa position de leader en Méditerranée. Dans l’industrie portuaire, la compétitivité repose sur une capacité constante d’adaptation et sur une utilisation plus intensive des infrastructures. «En lançant la construction de ce nouvel ensemble, le Royaume assure la pérennité stratégique de son principal complexe portuaire et renforce ses capacités pour absorber l’augmentation future des flux», souligne Challenge.

C’est précisément de la complémentarité entre ces deux projets que naît une véritable synergie, conforme à la Vision Royale d’un dispositif portuaire de premier plan. Pris séparément, Nador West Med et Tanger Med 3 représenteraient des avancées sectorielles majeures ; associés, ils composent un réseau complémentaire et particulièrement efficace. D’un côté, le Maroc démontre sa capacité opérationnelle immédiate à Nador; de l’autre, il offre une visibilité à long terme grâce à l’extension de Tanger Med. Ces deux projets élargissent considérablement l’offre de services portuaires du Royaume et proposent aux acteurs économiques internationaux des solutions souples, adaptées aussi bien au transbordement qu’à l’implantation directe d’activités industrielles.

Cette stratégie prend tout son sens au regard des choix actuels des grands donneurs d’ordre internationaux, en quête de sites de production sécurisés et proches des marchés de consommation. Comme le souligne l’économiste Adnane Benchekroune, «la recomposition des chaînes de valeur offre une opportunité historique, à condition que le pays parvienne à transformer ces points de passage maritimes en véritables pôles d’implantation industrielle». L’ambition ne consiste plus seulement à faire circuler des marchandises par des plateformes logistiques très performantes, mais à inciter les multinationales à installer leurs usines sur le territoire national, pour y créer un écosystème productif complet, générateur d’emplois durables.