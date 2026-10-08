Trafic de drogue: fin de cavale pour un Franco-Algérien visé par un mandat d’arrêt international

Les éléments de la Sûreté nationale à l’Aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, ce jeudi 8 octobre au matin, un ressortissant français d’origine algérienne âgé de 20 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

L’opération de pointage du suspect dans la base de données de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) a révélé qu’il était recherché à l’échelle internationale à la demande du Bureau central national de Paris, en raison de son implication présumée dans une affaire liée au trafic de drogues et de psychotropes.

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Le mis en cause a été soumis à la procédure d’extradition sous la supervision du parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue en France de cette arrestation dans le cadre de cette procédure.

Cette interpellation s’inscrit dans le cadre des relations de coopération sécuritaire internationale, ainsi que des efforts continus déployés par les services de sécurité marocains pour traquer les personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transnationale.