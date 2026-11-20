La présence marocaine au sein de la Force internationale de stabilisation s’étoffe. Dans une publication sur son compte X, le Conseil de paix a salué l’arrivée de nouveaux officiers des FAR. «L’ISF accueille des officiers supplémentaires de l’Armée royale marocaine. Ils renforceront les capacités en matière d’opérations médicales et de planification logistique», écrit l’instance, qui évoque des «contributions importantes».

The ISF welcomes additional officers from the Royal Moroccan Army. They’ll add capacity to medical operations and logistics planning. Important contributions. pic.twitter.com/n2VEHnadJx — Board of Peace (@BoardOfPeace) November 20, 2026

Un premier détachement arrivé en juin

Ce renfort s’ajoute à un premier groupe. En juin, un premier détachement d’officiers des FAR avait pris ses quartiers au sein du dispositif de la force. Le Conseil de paix avait alors estimé que cette présence «renforce l’effort international pour soutenir le peuple de Gaza». Selon le quotidien israélien Ynet, le Maroc figurait avec le Kosovo, le Kazakhstan et l’Albanie parmi les quatre premiers pays à envoyer des officiers. Dès la mi-janvier, le Maroc et l’Indonésie étaient pressentis pour fournir les deux contingents les plus importants de la mission.

Cette arrivée traduisait les engagements annoncés par Nasser Bourita lors de la réunion inaugurale du Conseil de paix à Washington, comme rapporté par Le360. Le ministre des Affaires étrangères avait indiqué que le Maroc était disposé à déployer des policiers, à former ceux de Gaza et à intégrer des officiers supérieurs au commandement militaire conjoint. Sur instructions royales, le Royaume s’était engagé à appuyer le Conseil dans la sécurité, mais aussi dans la santé et la promotion de la coexistence.

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L’engagement a été formalisé quelques semaines plus tard. Le 15 juillet, Nasser Bourita et Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, ont reçu à Rabat Nickolay Mladenov, haut représentant du Conseil de paix pour Gaza, accompagné du commandant de l’ISF. La rencontre s’est conclue par la signature de l’Accord de participation du Maroc à l’ISF, qui fixe le cadre juridique des aspects techniques et opérationnels de cette participation.

Lors de la signature de l’Accord de participation du Maroc à la Force internationale de stabilisation à Gaza.

La contribution marocaine comprend le déploiement d’officiers de haut rang des FAR auprès du commandement conjoint, de cadres de la Gendarmerie royale et de la DGSN, ainsi qu’un hôpital militaire de campagne. C’est ainsi que gendarmes et policiers marocains auront pour mission de former, d’appuyer et de structurer le nouveau corps de police palestinien. L’hôpital de campagne doit servir à la fois la force et la population locale. Le Royaume s’est aussi engagé à être le premier pays à contribuer directement au budget de fonctionnement du Conseil de paix et à lancer un programme de déradicalisation.

Ce volet humanitaire prolonge des actions antérieures. En 2025, 280 tonnes d’aides médicales et alimentaires avaient été acheminées par voie terrestre, dont 180 tonnes en juillet et 100 tonnes en août.

Une force avancée de 500 soldats

Le rôle du Maroc a de nouveau été mis en avant le 23 septembre à New York, lors d’un briefing du Conseil de paix tenu en marge de la 81ème Assemblée générale des Nations unies, en présence de Steve Witkoff et de Jared Kushner. Le général Jasper Jeffers, commandant de l’ISF, y a annoncé que la force avancée, composée de contingents de 500 soldats du Kosovo et du Maroc, était formée et prête à être déployée. La base temporaire destinée à accueillir ces premiers soldats était achevée.

«Il y a un an, l’ISF n’était même pas un concept», avait souligné l’officier américain. L’état-major de la force fonctionne désormais en continu avec plus de 50 responsables et planificateurs militaires internationaux, et plusieurs reconnaissances ont été menées à Rafah. D’autres contingents, venus notamment d’Albanie et du Kazakhstan, sont en préparation.

Sur le volet civil, Aryeh Lightstone, conseiller spécial de l’envoyé américain pour les missions de paix, a indiqué que le Maroc proposait de fournir un hôpital de campagne et de former infirmières et enseignants à la déradicalisation.

Un plan de reconstruction chiffré

Le même briefing a permis de présenter l’architecture du plan de redressement. Celui-ci compte environ 71 programmes, de l’humanitaire aux infrastructures, en passant par la relance économique et la sécurité.

Le portefeuille global de projets est évalué à 6 milliards de dollars, avec un programme initial de six mois doté de 2,45 milliards. Le Conseil de paix totalise 18 milliards de dollars de promesses, dont 280 millions seulement ont été appelés à ce stade.

Trump signe la charte de son initiative «Conseil de la paix» lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse, le 22 janvier 2026. (PHOTO:AP)

Instituée sous l’autorité d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, l’ISF dispose d’un mandat intérimaire: sécuriser Gaza pendant la transition, protéger les civils, faciliter le retour des déplacés et permettre l’acheminement de l’aide.