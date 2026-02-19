Conseil de Paix: à Washington, Bourita réaffirme le soutien du roi Mohammed VI à l’action du président Trump pour la reconstruction de Gaza

Donald Trump, entouré du vice-président américain, J. D. Vance, et du secrétaire d’Etat, Marco Rubio, rejoint des dirigeants d'une cinquantaine de pays pour une photo de groupe lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix, le 19 février 2026 à Washington.. AFP or licensors

Le ministre a ainsi relevé que le Plan du président Trump pour la Paix à Gaza a permis d’obtenir un cessez-le-feu, de mettre fin à une guerre tragique, de sauver des vies, et d’élaborer une approche pragmatique et tournée vers l’avenir pour la reconstruction de Gaza.

Dans ce contexte, Bourita a indiqué que sur très hautes instructions du Roi, président du Comité Al Qods, le Maroc est engagé à appuyer les efforts du Conseil de Paix à Gaza, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la promotion de la tolérance et de la coexistence.

Points saillants de l'allocution de Monsieur le Ministre Nasser Bourita lors de la réunion inaugurale du Conseil de Paix@BoardOfPeace pic.twitter.com/hNqfr2ffcW — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) February 19, 2026

Il a également mis l’accent sur la nécessité de satisfaire les conditions de la phase 2 du Plan du président Trump pour garantir le succès des efforts de paix, appelant, en outre, à la préservation de la stabilité dans la Cisjordanie et à assurer l’appropriation par les Palestiniens à travers leurs institutions légitimes.

Bourita a, enfin, souligné que la stabilisation et la reconstruction de Gaza permettront le lancement d’un processus réel de paix sur la base de la solution à deux États.

La réunion inaugurale du Conseil de Paix a été présidée par le président Donald Trump et a connu la participation du vice-président américain, J. D. Vance, et du secrétaire d’État, Marco Rubio, ainsi que les Chefs d’États et de Gouvernements et les ministres des Affaires étrangères de près d’une cinquantaine de pays.