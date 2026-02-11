Politique

Le Maroc élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

La délégation marocaine présente à à Addis-Abeba. Au fond, la fontaine marocaine traditionnelle, ornée de zelliges, inaugurée en février 2024 au siège de l'Union Africaine (UA).

La délégation marocaine présente à Addis-Abeba. Au fond, la fontaine marocaine traditionnelle, ornée de zelliges, inaugurée en février 2024 au siège de l'Union Africaine (UA).

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, dès le premier tour, pour un mandat de deux ans au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA).

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/02/2026 à 14h24
4 min de lecture

Le Royaume a obtenu plus des deux tiers des voix (34 voix) lors de cette élection qui a eu lieu dans le cadre de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine.

Depuis son retour à l’Union africaine en 2017, le Royaume a siégé à deux reprises au sein de cet organe, respectivement pour un mandat de 3 ans (2022-2025) et un mandat de deux ans (2018-2020), au cours desquels le Maroc a contribué de manière constructive à l’amélioration des méthodes de travail et à l’instauration des bonnes pratiques, de concert avec les autres États membres du CPS et ce, dans le cadre d’une démarche responsable et inclusive.

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits sur le continent.

Le Maroc prend part aux travaux de la 48ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine par une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette session se tient en prélude au 39ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, prévu les 14 et 15 février.

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/02/2026 à 14h24
#Union africaine#CPS#Conseil paix et sécurité#Diplomatie#Sahara

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union Africaine: le Maroc accueille la première réunion technique de suivi de la Déclaration de Tanger

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union africaine: le rôle du Maroc à la tête du Conseil de paix et de sécurité salué

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union africaine: le Maroc réitère son engagement en faveur des principes du bon voisinage et de non-ingérence

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Union africaine: le continent oppose son véto à l’Algérie

Articles les plus lus

1
Report sine die de la haute commission mixte Maroc-Égypte: simple contretemps ou refroidissement discret?
2
Patrice Motsepe: le double jeu d’un homme d’affaires, de pouvoir… et de vacuité
3
L’Australie a raison d’interdire les réseaux sociaux aux enfants
4
Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%
5
Nouveau bavardage de Tebboune: aucune mention du Maroc, ni de la «cause sahraouie»
6
Quel avenir pour la Libye après l’assassinat de Seif al-Islam Kadhafi?
7
Images exclusives: le projet de transfert d’eau dessalée de Safi vers Marrakech entre dans sa phase finale
8
Congestion portuaire, retards et surcoûts: quand météo et géopolitique compliquent la logistique marocaine
Revues de presse

Voir plus