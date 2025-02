Union africaine: le Maroc réitère son engagement en faveur des principes du bon voisinage et de non-ingérence

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le 14 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Intervenant lors d’une réunion consacrée, ce dimanche 16 février, à la présentation d’un rapport du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA) sur ses activités et l’état de la paix et de la sécurité en Afrique et d’un autre intitulé «Faire taire les armes en Afrique», la délégation marocaine a souligné que le Royaume réitère sa conviction qu’une approche strictement militaro-sécuritaire, bien que nécessaire, ne suffit pas à elle seule pour répondre aux défis complexes du continent. La délégation a insisté sur la nécessité d’une vision globale, intégrant les dimensions socioéconomiques, pour assurer une paix durable, notant que cette approche, prônée par le Maroc et baptisée «Déclaration de Tanger», a été endossée par la conférence de l’UA en février 2023. Elle met l’accent sur le nexus développement-paix-sécurité, considéré comme essentiel pour résoudre les crises africaines, a précisé la délégation.

Elle a aussi souligné que le Maroc a démontré son attachement à la prévention des conflits et à la promotion de la bonne gouvernance, rappelant sa contribution à la formation spécialisée des observateurs électoraux de l’UA, issus des cinq régions du continent. Cette initiative vise à consolider la gouvernance démocratique et à ancrer des processus électoraux intègres, essentiels pour la stabilité politique et sociale de l’Afrique, a relevé la délégation marocaine.

Concernant le Mémorandum d’entente (MOU) sur l’utilisation de la Force africaine en attente (FAA), le Maroc a exprimé son soutien au plan d’engagement proposé par le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’UA, Bankole Adeoye, appelant à l’accélération du processus d’engagement avec le Conseil de paix et de sécurité, les Communautés économiques régionales (CER) ainsi qu’avec toutes les parties prenantes du continent, y compris le Comité technique spécialisé de la défense, de la Sécurité et de la Sécurité (CTSDSS), a poursuivi la délégation.

Lire aussi : Commission de l’UA: Ali Mahamoud Youssouf nouveau président

Elle a aussi indiqué que le Royaume réitère l’impératif de respecter les principes fondamentaux du bon voisinage, du dialogue et de la non-ingérence dans les affaires internes des États, soulignant l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays et appelant à éviter d’abriter ou d’inciter des groupes terroristes et séparatistes, qui menacent la stabilité des régions africaines.

En conclusion, le Royaume du Maroc, en sa qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, a réaffirmé son engagement à contribuer activement à la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent, assurant qu’il continuera de soutenir les initiatives visant à renforcer la stabilité et le développement en Afrique, conformément à la vision éclairée du souverain marocain.

Un rôle central dans la promotion de la paix en Afrique

La délégation marocaine a par ailleurs adressé ses félicitations à Bankole Adeoye pour sa réélection au poste de Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l’UA, notant que les efforts inlassables déployés par le commissaire tout au long de son mandat pour préserver et consolider la paix et la sécurité en Afrique ont été salués, tout en exprimant la confiance en sa capacité à poursuivre cette mission essentielle.

L’intervention du Royaume lors du sommet de l’UA a une fois de plus démontré son rôle central dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. En prônant une approche holistique et en soutenant des initiatives concrètes, le Maroc se positionne comme un acteur clé pour un avenir prospère et stable du continent africain.