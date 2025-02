Situation au Soudan et en RDC: le Maroc participe à une réunion du CPS de l’UA au niveau des chefs d’État

Siège de l'Union africaine. (AFP). AFP or licensors

Une délégation marocaine, menée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, participe ce vendredi soir, au siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, à une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Cette rencontre, réunissant les chefs d’État et de gouvernement, est consacrée à l’examen de la situation au Soudan et en République démocratique du Congo (RDC). Le Maroc prend part à cette réunion en tant que membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.

Cette réunion se tient dans le cadre du 38ème sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union.