Union Africaine: le Maroc accueille la première réunion technique de suivi de la Déclaration de Tanger

Des participants à la première réunion technique de suivi de la Conférence politique de l’Union Africaine sur la promotion du nexus paix, sécurité et développement qu’abrite Rabat.

La première réunion technique de suivi de la Conférence politique de l’Union Africaine (UA) sur la promotion du nexus paix, sécurité et développement (Conférence de Tanger) se tient les 12 et 13 juin 2025 à Rabat.

Cette rencontre a été inaugurée conjointement par l’ambassadeur-représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA-ONU), Mohammed Arrouchi, ainsi que, Patience Chiradza, directrice de la gouvernance et de la prévention des conflits à la commission de l’UA.

La réunion a pour vocation d’évaluer les progrès d’implémentation de la Déclaration de Tanger, d’analyser les tendances de développement sur le continent, et d’assurer une coordination entre les partenaires dans la mise en œuvre des projets de développement découlant de cette importante Déclaration.

A cette occasion, l’ambassadeur Arrouchi a souligné que «l’Afrique dispose de tous les atouts nécessaires pour un co-développement partagé et réussi, grâce à son dividende démographique et à ses énormes richesses faisant du continent un acteur essentiel dans les équilibres mondiaux, actuels et à venir». Toutefois, a-t-il noté, «la réalité impose de faire un constat nuancé, avec la multiplicité des défis sécuritaires sur le continent».

Il a précisé que, si les réponses sécuritaires demeurent nécessaires face aux multiples foyers de crise sur le continent, elles doivent s’appuyer sur des leviers de développement et des mécanismes de résilience à l’échelle communautaire. «Le développement constitue le socle de toute approche durable en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique», insiste-t-il.

C’est dans cette logique, relève-t-il, que le Maroc a abrité, du 25 au 27 octobre 2022, à Tanger, la première Conférence politique de l’UA sur la promotion du nexus paix, sécurité et développement.

«La Déclaration de Tanger, issue de cette Conférence, a souligné la nécessité d’un changement de paradigme vers des approches innovantes, axées sur le développement pour assurer le lien entre la paix, la sécurité, les programmes humanitaires et de développement», ajoute Mohamed Arrouchi.

Passer de l’engagement à l’action

Le diplomate marocain a appelé, à cet égard, les partenaires du Processus de Tanger à renforcer leur soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets de développement basés sur le lien paix, sécurité et développement. L’objectif étant, explique-t-il, de faire passer les conclusions de la Conférence de Tanger du stade de l’engagement à celui de l’action.

Les projets nexus, poursuit-il, doivent impérativement s’appuyer sur des mécanismes de financement viables et prévisibles, ainsi que sur un cadre régulier de suivi et d’évaluation. Il s’agit à la fois de mesurer l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Déclaration de Tanger et d’apprécier l’impact concret des projets nexus sur les territoires concernés.

De son côté, Patience Chiradza a mis en exergue les principes fondamentaux devant orienter les travaux de cette réunion de suivi. Elle a souligné l’importance de l’opérationnalisation effective de la Déclaration de Tanger, à travers la conception et la mise en œuvre de projets concrets à fort impact.

Elle a également insisté sur la nécessité d’une coordination stratégique et harmonisée entre l’ensemble des parties prenantes, gage de cohérence et d’efficacité.

Patience Chiradza a, par ailleurs, appelé à l’instauration de mécanismes de financement durables et structurés, condition essentielle à la viabilité des projets.

Elle a réaffirmé l’importance d’un cadre rigoureux de suivi et d’évaluation, permettant d’apprécier à la fois l’état d’avancement des initiatives et leur portée transformative sur le terrain.

Enfin, elle a insisté sur l’impératif d’une appropriation pleine et entière des projets nexus aux niveaux national et régional, en tant que levier de légitimité, d’ancrage et de durabilité.

La directrice de la gouvernance et de la prévention des conflits à la commission de l’UA a qualifié la Déclaration de Tanger de feuille de route collective et de cadre référentiel pour l’action au service du continent africain en matière de paix, de sécurité et de développement en Afrique.