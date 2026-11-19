Il est des régimes qui ont la décence de mourir en silence, et d’autres qui choisissent de faire trembler les murs pour couvrir le bruit de leur propre chute. Le pouvoir d’Alger appartient crânement à cette catégorie, celle des «même pas peur». Faute de savoir tracer de belles perspectives nationales au peuple, faute de pouvoir offrir à sa jeunesse autre chose que l’asphyxie ou l’exil, et faute de savoir approvisionner les mamans en pommes de terre, en tomates, en huile et autres ingrédients de cuisine pour faire de vrais repas à leurs familles, il lui reste ce vieux fonds de commerce inusable, inoxydable, et combien furieux et inutile: la haine obsessionnelle du voisin marocain. Voisin qui, lui, ne voit rien de tout cela, trop occupé qu’il est à monter le troisième étage de la fusée qui va le propulser dans le cercle des Dragons, des Lions et des start-up gagnantes, avec en apothéose la Coupe du monde de la FIFA 2030. Quelle terrible humiliation pour Tebboune, pour son chef d’état-major et tous leurs agents. Être si riche, si grand, si souverain, et devoir jouer tout seul dans la cour des petits, c’est dur. Le gaz n’a jamais enrichi personne, la preuve par les pénuries qui épuisent le pays.

Il y a tout juste une semaine, dans un nouvel accès de colère dont la répétition finit par ennuyer, le président Tebboune a cru bon de fustiger une fois de plus ce pauvre Maroc qu’il accuse de crever de faim et de déverser des tonnes de cochonneries hallucinogènes dans le juste pays de la Révolution et de la Victoire qu’est l’Algérie. Le disque rayé a cette fois franchi le niveau 9 sur l’échelle de la démence. Devant un parterre impressionnant, figé dans l’expectative et la crainte, lors de l’ouverture solennelle de l’année judiciaire le 15 novembre, en présence de tout le corps diplomatique international (moins le Maroc et Israël) accrédité à Alger, Tebboune a annoncé que la coupe était pleine et qu’il se préparait à envoyer son armée au Maroc pour détruire ses plantations de haschich. Il n’a pas prononcé le mot Maroc, de peur qu’il lui écorche la langue; il l’a désigné d’un geste de sa main droite. Le monde entier peut témoigner de cela: il a longuement et pesamment répété la menace pour que personne ne doute de ses oreilles.

«Le temps presse. Pendant que Tebboune prépare sa puissante armée à envahir le Maroc, chose que j’avais annoncée dans une précédente tribune, nous devrions, de notre côté, entreprendre de mobiliser l’ONU, chose difficile car cette vieille institution n’agit qu’après coup, quand la guerre a fait son comptant de morts et de destructions» — Boualem Sansal

Entendre un chef d’État proférer de telles menaces avec le sérieux d’un enfant jouant au soldat relève de la psychiatrie politique. Ce n’est plus de la politique, pas même la politique des États voyous, c’est le délire d’un potentat en fin de course, arc-bouté sur des leçons datant de son enfance, qui imagine qu’en agitant le spectre de la guerre, il va conjurer la réalité de son échec.

Le contraste donne le vertige. D’un côté, un pays immense ruiné par une caste militaire et judiciaire qui l’a transformé en caserne à ciel ouvert et fait de ses tribunaux des centres de torture postcoloniale. Ces gens sont intoxiqués par leur propre violence et leur vanité. Ils ne font plus la différence entre la réalité et la fiction. Il faut pourtant prendre la menace au sérieux. Les fous sont parfois capables du pire.

Face à ce péril, il ne suffit plus de s’indigner et de commenter les frasques de ces messieurs: il faut un acte fort, concret, à la hauteur de l’urgence. Par exemple, former un comité de personnalités mondiales qui lancerait un appel solennel aux officiers supérieurs de l’armée algérienne, ceux qui ont encore le sens de l’honneur, de la raison et de l’intérêt national, afin qu’ils procèdent à l’arrestation immédiate de Tebboune et de Chengriha, son chef d’état-major, avant qu’ils ne précipitent le pays et toute la région dans l’abîme. Qu’on les livre sans délai à la justice internationale pour répondre de leurs méfaits, ou, par charité clinique, à l’Organisation mondiale de la santé pour les soigner et les rééduquer. Tebboune a l’habitude de se soigner en Allemagne et Chengriha en Suisse. C’est leur droit, ils en ont les moyens, le Trésor y pourvoit, mais ces deux pays devraient revoir leurs protocoles de soins. Nos lascars en reviennent chaque fois plus instables.

Le temps presse. Pendant que Tebboune prépare sa puissante armée à envahir le Maroc, chose que j’avais annoncée dans une précédente tribune, nous devrions, de notre côté, entreprendre de mobiliser l’ONU, chose difficile car cette vieille institution n’agit qu’après coup, quand la guerre a fait son comptant de morts et de destructions. On doit la sommer d’intervenir et de mobiliser le monde contre le duo infernal Tebboune-Chengriha.