C’est la Banque d’Algérie elle-même qui vend la mèche. Selon son rapport annuel 2024, la dette publique intérieure atteint 17.243,4 milliards de dinars. Au cours officiel, qui affiche 136,9 dinars pour un dollar sur le site de l’institution, cela fait 126 milliards de dollars. Mais aucun Algérien n’achète ses dollars à ce prix-là. Au square Port-Saïd, à Alger, le billet vert s’échange autour de 246 dinars, comme l’a relevé Le360: 80% de plus qu’au guichet.

Autrement dit, la rue estime que le dinar vaut près de deux fois moins que ce qu’affirme la Banque d’Algérie. La planche à billets n’est pas une abstraction comptable. Elle a un prix et ce prix s’affiche chaque matin sur les trottoirs du square: c’est le salaire de l’Algérien qui fond, pendant que la dette de l’État, elle, ne cesse de gonfler.

Le chiffre a été mis en avant par Abdou Semmar, journaliste algérien exilé en France, dans une vidéo publiée le 18 novembre sur sa chaîne YouTube. L’économiste Abdelrahmi Bessaha, qui a décortiqué le même rapport, mesure le chemin parcouru: 9.423 milliards de dinars en 2020, 17.243 milliards en 2024, soit 83% de plus. Ces quatre années sont celles du premier mandat de Tebboune. Le président qui répète à chaque discours que l’Algérie n’a pas de dette a presque doublé celle du pays en un seul mandat.

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Abdelrahmi Bessaha précise que cette dette est domestique à 99,5% et libellée en dinars. L’État la doit à des banques qui lui appartiennent et à une banque centrale placée sous la baguette de la présidence, comme l’a signalé Le360. Imaginez un père de famille qui emprunte à ses propres enfants, fixe lui-même le taux, décide seul de la date de remboursement et, quand la tirelire est vide, imprime de nouveaux billets pour la remplir. C’est exactement le système. Pour Abdou Semmar, c’est une «grossière anomalie» qui risque de «compromettre l’avenir des générations futures».

Trois robinets, un seul réservoir

Pour se financer, Alger dispose de trois robinets et tous puisent dans le même réservoir: la Banque d’Algérie. Le premier est le bon du Trésor, vendu aux banques, essentiellement étatiques. La pratique est banale ailleurs, sauf qu’ici aucun investisseur indépendant ne vient juger la signature de l’État. Le prêteur et l’emprunteur sont la même personne, assise des deux côtés de la table.

«L’État algérien vend ce qu’on appelle des titres de la dette à des banques comme la BNA, le CPA, la BEA, la BADR et les autres banques étatiques, essentiellement des banques publiques, qui vont lui prêter de l’argent en échange d’un remboursement futur et, généralement, d’intérêts», détaille Abdou Semmar.

«La spécificité de l’État algérien, c’est qu’il s’endette uniquement en dinars, auprès de banques qui lui appartiennent. Il va donc les rembourser quand il veut, au taux d’intérêt qu’il veut. Quand il ne les rembourse pas, ces banques peuvent attendre. Et quand elles sont en difficulté, il les rembourse en urgence pour renflouer leurs caisses», poursuit-il.

Le deuxième robinet est le financement direct: la Banque d’Algérie crée de l’argent à partir de rien et l’avance au Trésor. C’est la planche à billets au sens strict. La banque centrale «va accorder des avances au Trésor public, qui va financer les différentes institutions de l’État: les ministères, les organismes étatiques comme la Sécurité sociale, la Caisse nationale des retraites», explique le journaliste.

Le troisième est le plus hypocrite, une partie de bonneteau. Une banque publique à court de liquidités cède ses bons du Trésor à la banque centrale, qui lui remet de l’argent frais. Le gobelet change de main, la bille reste dans la poche de l’État. Officiellement, rien n’a été imprimé et le pouvoir peut jurer qu’il n’a pas rallumé la machine. «Officiellement, il n’y a pas de création monétaire. Mais en réalité, c’est une planche à billets indirecte, puisque les banques publiques appartiennent à l’État et que la dette est publique. La Banque centrale va utiliser de l’argent qui est censé être à l’État pour le donner à l’État», tranche Abdou Semmar, qui parle d’un «cercle vicieux».

2017, le péché originel

Tebboune n’a pas inventé le procédé. À l’automne 2017, le gouvernement d’Ahmed Ouyahia amende la loi sur la monnaie et le crédit pour autoriser la banque centrale à prêter directement au Trésor: c’est la loi 17-10, présentée comme une exception de cinq ans. Ahmed Ouyahia avouait alors que, sans la planche à billets, l’État ne pourrait plus payer les salaires. Le dispositif est baptisé «financement non conventionnel», un habillage destiné, selon Abdou Semmar, à «ne pas effrayer la population», car «quand l’État fait de la planche à billets, ça veut dire qu’il est faible».

Fin septembre 2018, la création monétaire atteignait déjà 4.005 milliards de dinars, l’équivalent de 34 milliards de dollars à l’époque. Au 31 janvier 2019, la Banque d’Algérie avait créé 6.556 milliards de dinars, environ un tiers du PIB: un dinar sur trois produits par le pays tout entier en une année, sorti d’une imprimante. Le FMI avait pourtant mis Alger en garde.

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L’argent n’a financé aucune usine, aucun barrage, aucun hôpital. Il a servi à éponger les ardoises d’un État qui ne payait même plus ses propres factures: ministères, sièges de wilayas et présidence elle-même ne réglaient plus leur électricité, rappelle Abdou Semmar. En échange, la banque centrale a reçu des titres à échéance de 5 à 30 ans, rémunérés entre 0,5% et 1%. Un prêt à trente ans presque sans intérêt, consenti par l’État à lui-même: autant dire une dette que personne n’a l’intention de rembourser.

Tebboune: la promesse, puis l’engrenage

En juin 2019, en plein Hirak, le gouvernement annonce l’abandon du financement non conventionnel. Désigné plutôt qu’élu en décembre, Tebboune s’engage à ne recourir ni à l’endettement extérieur ni à la planche à billets. Il a fait le contraire, en trois temps.

Il n’a d’abord rien remboursé. Selon Abdou Semmar, qui s’appuie sur les comptes 2024 de la Banque d’Algérie, l’héritage de 2017 «figure toujours» au bilan de l’institution: «En 2024, la Banque d’Algérie a reconnu que les bons du Trésor et titres assimilés représentent 5.483,4 milliards de dinars». C’est 40 milliards de dollars au taux officiel. Sept ans après, l’ardoise est toujours accrochée au mur.

Il a ensuite rallumé la machine en changeant l’étiquette sur la bouteille. En juillet 2021, la Banque d’Algérie lance un «programme spécial de refinancement» de 2.100 milliards de dinars, plus de 15 milliards de dollars au taux officiel: un retour sans tambour ni trompette à la planche à billets sur fond d’épuisement des réserves de change, comme le relevait Le360 dès son annonce. L’opération mobilise environ 8,3% du PIB en une seule année et propulse la dette à 54,5% du PIB fin 2021, selon Maghreb Emergent.

Il a enfin légalisé ce qu’il avait juré de ne jamais faire. La loi de finances 2026 double le plafond des avances de la Banque d’Algérie au Trésor, de 10% à 20% des recettes budgétaires et allonge leur durée, une mesure que le ministre des Finances a présentée comme «normale», selon Maghreb Emergent. La banque centrale peut désormais intervenir à titre discrétionnaire, comme l’a montré Le360. L’exception de 2017 est devenue la règle de 2026. Et il n’y a plus de matelas: le Fonds de régulation des recettes, où l’État mettait de côté les excédents pétroliers, est vide depuis 2017.

Sous Bouteflika, la planche soldait des arriérés. Sous Tebboune, elle paie les fins de mois. Selon le FMI, le financement du Trésor par la banque centrale est passé de 3,7% du PIB en 2025 à 5,5% attendus en 2026, tandis que la dette publique brute grimperait de 52,1% du PIB en 2025 à 79% en 2031. Et la loi de finances 2027, adoptée le 16 novembre par l’APN, achève le tableau: 17.883 milliards de dinars de dépenses, soit 131 milliards de dollars au taux officiel, pour 9.251 milliards de recettes.

Le trou dépasse 8.600 milliards de dinars, 63 milliards de dollars. Ramené à un ménage, c’est une famille qui gagne 100.000 dinars par mois et en dépense 193.000. L’État dépense presque deux dinars pour un dinar encaissé et maquille ce déficit en le rapportant à un PIB gonflé de 62 milliards de dollars par rapport aux estimations du FMI.

Les canards boiteux du secteur public

Abdou Semmar décrit un autre circuit, plus discret encore. Quand une entreprise publique ne peut plus rembourser sa banque, l’État reprend la créance et remet à la banque des bons du Trésor au lieu de la payer. L’entreprise continue de perdre de l’argent, la banque maquille son bilan, et la dette retombe sur le contribuable. Le pouvoir appelle cela l’«assainissement financier». C’est repeindre la façade d’un immeuble dont les fondations s’effondrent.

Le journaliste chiffre à 2.635 milliards de dinars, plus de 19 milliards de dollars au taux officiel, les obligations liées au rachat de ces crédits, d’après les données de la Banque d’Algérie. Les appuis de l’État aux secteurs économiques sont passés de 6,6% de la dette intérieure en 2020 à 30,6% en 2024, selon Abdelrahmi Bessaha. Près d’un dinar de dette sur trois sert donc à maintenir en vie des entreprises cliniquement mortes. C’est le prix d’un refus: celui de restructurer ou de fermer des sociétés déficitaires qui servent de réserve d’emplois et de clientèles au régime.

La Banque d’Algérie est ainsi devenue le premier créancier de l’État: elle détiendrait 42% de la dette publique, avance Abdou Semmar en citant le FMI. Pour le journaliste, la suite est mécanique. Des dinars créés sans production, sans exportations et sans croissance en face font une «monnaie de Monopoly». C’est ce que mesure l’écart entre le guichet et le trottoir: 137 dinars pour un dollar à la banque, 246 au square. Chaque dinar imprimé rogne un peu plus le salaire du fonctionnaire, la pension du retraité et le panier de la ménagère. Et la facture arrive: le seul service de cette dette coûtera l’équivalent de 6 milliards de dollars en 2027, selon lui.

À force d’imprimer une «monnaie de Monopoly», le régime oublie une règle du jeu: à la fin de la partie, les billets retournent dans la boîte et ne valent plus rien. Sauf qu’en Algérie, ce ne sont pas les joueurs qui perdent, ce sont les Algériens.