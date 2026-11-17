«Un homme a poignardé son épouse lundi dans le hall du tribunal de El Kelaâ des Sraghna», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 17 novembre. Il a profité de l’inattention des personnes présentes, parmi lesquelles des justiciables et des agents de sécurité. Les faits se sont produits à l’issue d’une séance de conciliation tenue à la section de la justice de la famille, dans le cadre d’une affaire de divorce.

D’après les premières investigations, le mari, père de deux enfants, était en conflit avec sa femme depuis un certain temps. Celle-ci avait saisi la justice et demandé le divorce pour discorde, en raison des violences physiques et verbales qu’elle subissait de sa part. Le mari n’avait pas accepté cette démarche. À l’issue de la séance, consacrée à une tentative de conciliation entre les deux époux, il a sorti un couteau et lui a porté un coup au ventre.

L’agression ne s’est pas limitée à l’épouse. Un membre des forces auxiliaires présent sur les lieux a été blessé à son tour en tentant de maîtriser l’assaillant. L’épouse et l’agent des Forces auxiliaires ont été transportés en urgence à l’hôpital provincial d’El Kelaâ des Sraghna pour y recevoir les soins nécessaires. L’agression a semé la panique parmi les usagers et le personnel du tribunal.

Selon le quotidien, l’auteur s’est livré aux autorités sécuritaires aussitôt après les faits. Une enquête a été ouverte sous la supervision du ministère public.

Les faits ont semé l’effroi parmi les justiciables, d’autant que l’agression a eu lieu à l’intérieur même d’un tribunal. Ils ravivent les appels à mieux sécuriser les juridictions et à appliquer réellement les fouilles auprès des usagers et des justiciables, afin d’empêcher l’introduction d’armes blanches.

Le quotidien rappelle qu’un incident s’est produit quelques jours plus tôt au tribunal de la famille de Tanger. Lors d’une audience de divorce, un homme s’en est pris verbalement à l’avocat de son épouse et a tenté de l’agresser physiquement. Malgré les avertissements du président de l’audience, il a continué à proférer des insultes et à perturber la séance. Le président a alors fait appel à des policiers, qui l’ont interpellé.

L’homme a été conduit devant le substitut du procureur du Roi, qui l’a entendu en présence de l’avocat. Ce dernier a porté plainte. Placé en garde à vue, puis déféré devant le parquet, l’homme a été poursuivi pour trouble à l’audience, outrage à un auxiliaire de justice et tentative d’agression physique. Il a ensuite été incarcéré à la prison de Tanger dans l’attente de son procès.