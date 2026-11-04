Société

Fès: un homme tue sa femme avant de se suicider, une enquête ouverte

Une ambulance de la protection civile. (Photo d'illustration)

Un homme de 59 ans a tué son épouse, âgée de 52 ans, avant de se donner la mort. Le drame s’est produit ce mercredi 4 novembre à Fès. Une enquête a été ouverte.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 17h02

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, ce mercredi 4 novembre, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un homme de 59 ans a tué sa femme avant de se donner la mort. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme a abattu son épouse, âgée de 52 ans, avec un fusil de chasse à l’intérieur de leur domicile à Fès, avant de se suicider avec la même arme.

Les corps des deux époux ont été transférés au service de médecine légale pour subir l’autopsie ordonnée par le parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des circonstances entourant cette affaire. Les premiers éléments indiquent qu’elle serait liée à des différends autour de la procédure de divorce entre les deux conjoints.

Par La Rédaction
Le 04/11/2026 à 17h02
#homicide#suicide#Fès#enquête#police#Justice

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