Fès: un homme tue sa femme avant de se suicider, une enquête ouverte

Le service préfectoral de la police judiciaire de Fès a ouvert une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, ce mercredi 4 novembre, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles un homme de 59 ans a tué sa femme avant de se donner la mort. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme a abattu son épouse, âgée de 52 ans, avec un fusil de chasse à l’intérieur de leur domicile à Fès, avant de se suicider avec la même arme.

Les corps des deux époux ont été transférés au service de médecine légale pour subir l’autopsie ordonnée par le parquet compétent. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des circonstances entourant cette affaire. Les premiers éléments indiquent qu’elle serait liée à des différends autour de la procédure de divorce entre les deux conjoints.