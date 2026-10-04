Société

Tanger: un ressortissant d’origine algérienne arrêté pour homicide volontaire

Dessin-Mohamed Elkho-Le360

Recherché par Interpol via une notice rouge pour un meurtre par arme à feu commis en 2024 dans la banlieue parisienne, un Français d’origine algérienne de 27 ans a été interpellé ce samedi à Tanger par la police judiciaire marocaine. Une procédure d’extradition a été enclenchée en collaboration avec le bureau d’Interpol à Rabat.

Par La Rédaction
Le 04/10/2026 à 15h48

Les éléments de la police judiciaire de Tanger ont réussi, samedi 3 octobre, à interpeller un ressortissant français d’origine algérienne, âgé de 27 ans, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises pour homicide volontaire.

Le suspect a été interpellé à Tanger après que l’opération de pointage dans les bases de données sécuritaires a révélé qu’il faisait l’objet d’une recherche à l’échelle internationale en vertu d’une notice rouge émise par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande du Bureau central national de Paris, pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire.

Selon les données préliminaires de l’enquête, le suspect faisait partie d’un groupe d’individus ayant perpétré un meurtre prémédité à l’aide d’une arme à feu, en juillet 2024, sur la voie publique dans la banlieue de Paris, en France.

Lire aussi : DGSN-DGST: l’homme le plus recherché de Danemark arrêté à Tanger

Le ressortissant étranger a été soumis aux procédures d’extradition conformément aux instructions du parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Bureau Interpol-Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé d’informer son homologue français de son arrestation dans le cadre de ladite procédure.

Cette arrestation s’inscrit dans le cadre de l’engagement des services de sécurité marocains à activer les mécanismes de coopération sécuritaire internationale, en particulier la poursuite et l’arrestation des personnes recherchées à l’échelle internationale dans des affaires de criminalité transfrontalière.

Par La Rédaction
Le 04/10/2026 à 15h48
#DGSN#DGST#Tanger#Interpol#Maroc-France

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