L’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, se rendra à Dakhla du 23 au 24 novembre 2026. Au programme: entretiens avec les autorités locales, signature d’un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la Société régionale multiservices Dakhla-Oued Eddahab en faveur des réseaux d’eau et d’assainissement, et rencontres dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture, indique l’ambassade de France dans un communiqué.

Cette visite lui permettra de rencontrer les autorités, les élus, les acteurs économiques et les représentants de la société civile de la région, afin d’échanger sur ses priorités de développement et sur les perspectives de coopération avec la France.

«En traduction concrète de la position exprimée par la France en 2024, pour laquelle le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine, les opérateurs et les entreprises françaises contribuent au développement économique et social de cette région, à travers des investissements et des initiatives durables bénéficiant directement aux populations locales», lit-on dans el communiqué.

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Lors de cette visite, l’ambassadeur s’entretiendra avec Ali Khalil, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, avec Yanja El Khattat, président du Conseil régional, et avec Erragheb Hormatallah, président du Conseil communal de Dakhla. Il visitera également, avec le wali, le chantier du port Dakhla Atlantique, appelé à devenir une porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest.

Il assistera à la signature d’un prêt entre l’AFD à la Société régionale multiservices Dakhla-Oued Eddahab (SRM DO). Premier financement direct de l’AFD à la SRM DO, ce prêt accompagnera l’extension des réseaux d’eau potable, l’amélioration de l’assainissement et la modernisation de la station d’épuration, pour mieux protéger la baie de Dakhla. «La signature de cette convention témoigne de la volonté de la France de construire ses partenariats au plus près des territoires, en dialogue avec les opérateurs et au bénéfice des populations locales», lit-on encore.

Elle intervient après la signature, le 3 novembre à Rabat, d’un financement de 100 millions d’euros de l’AFD à l’Agence nationale des ports (ANP), pour moderniser onze ports de pêche marocains, dont celui de Dakhla.

Ces opérations de l’AFD, partenaire de référence du Maroc au Sahara occidental, illustrent la mise en œuvre concrète de la position française. «Sur le sujet, la France rappelle sa position intangible: le présent et l’avenir de ce territoire s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine et le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. La France demeure engagée en faveur d’un règlement politique définitif de cette question, appelle de ses vœux la poursuite du dialogue et renouvelle son appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies dans sa mission de facilitateur sur la base de la résolution 2797», souligne le communiqué.

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L’ambassadeur se rendra également au Lycée Français International Odette-du-Puigaudeau pour rencontrer les délégués des élèves, les professeurs et les représentants des parents d’élèves. Membre du réseau de l’Office scolaire et universitaire international (OSUI), l’établissement accueille 249 élèves, de la maternelle à la terminale. En juin 2026, ses élèves ont passé pour la première fois le baccalauréat à Dakhla.

Il échangera par la suite avec la direction et les étudiants de l’École nationale des technologies avancées (ENTA), qui a accueilli sa première promotion en septembre 2026. Il assistera aussi, à l’antenne de Dakhla de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC), à une masterclass organisée avec la CinéFabrique, école nationale supérieure de cinéma de Lyon et partenaire de I’ISMAC.

Enfin, il rencontrera des entrepreneurs français et marocains actifs dans la région, dans les secteurs de la pêche, de l’énergie, de l’agriculture et des infrastructures.