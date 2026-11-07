Dakhla: un investissement de 150 millions de dirhams pour la création de l’École nationale des technologies avancées

Dans une nouvelle étape qui reflète la dynamique de développement et la vitalité académique de la région de Dakhla Oued Eddahab, les travaux de construction de l’École nationale des technologies avancées ont été lancés à Dakhla à l’occasion de la commémoration du cinquante et unième anniversaire de la Marche verte, en présence du wali de la région accompagné du président du conseil régional de Dakhla Oued Eddahab Elkhattat Yanja et de plusieurs représentants des institutions civiles et militaires.

Le lancement de ce projet universitaire, doté d’une enveloppe financière globale avoisinant 150 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le conseil de la région Dakhla Oued Eddahab et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Il vise à renforcer les infrastructures universitaires de la région, à élargir l’offre académique et à mettre en place des formations spécialisées répondant aux mutations scientifiques et technologiques accélérées.

L’importance de ce projet ne se limite pas à la création d’un nouvel établissement universitaire. Elle va jusqu’à consacrer la place de Dakhla comme pôle montant de l’enseignement supérieur et de la formation spécialisée et à renforcer sa présence sur la carte universitaire nationale, en offrant un espace académique susceptible de contribuer à la formation d’une nouvelle génération de cadres et de compétences dans les domaines des technologies avancées et des sciences appliquées.

Cet établissement académique revêt une importance stratégique au regard des atouts économiques et d’investissement dont regorge la région de Dakhla Oued Eddahab et des grands chantiers de développement et des projets structurants qu’elle connaît. Ceux-ci exigent des ressources humaines qualifiées, dotées des connaissances scientifiques et des compétences techniques nécessaires pour répondre aux exigences de l’économie moderne.

Cet édifice universitaire devrait constituer un apport qualitatif au système éducatif de la région en rapprochant les formations supérieures et les spécialités technologiques des jeunes de la zone. Il leur offrira de nouvelles opportunités de poursuivre leurs études universitaires dans des filières à valeur ajoutée sans devoir se déplacer vers d’autres villes, et leur ouvrira des perspectives plus larges d’insertion dans le marché de l’emploi et de contribution au tissu économique et productif.

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Ce projet traduit également une orientation vers le renforcement de l’intégration entre l’université et son environnement économique et vers l’articulation de la formation académique avec les besoins du développement et de l’investissement. L’établissement universitaire deviendra ainsi un espace de production du savoir, d’encouragement de l’innovation et de la recherche scientifique et d’accompagnement des transformations que connaissent les différents secteurs prometteurs de la région.

Ainsi l’École nationale des technologies avancées de Dakhla représente un investissement dans le savoir et les compétences humaines et une étape supplémentaire vers l’ancrage de la région comme espace prometteur de l’enseignement supérieur et de l’innovation, en harmonie avec ses ambitions de développement. Elle fait de la qualification des jeunes et de leur dotation en outils d’avenir l’un des piliers essentiels de la poursuite de la marche du développement