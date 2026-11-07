Visite guidée au vivarium du Jardin zoologique national de Rabat

Un échantillon des nouveaux arrivés au Jardin zoologique national de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Le Jardin zoologique de Rabat vient de réceptionner 72 nouveaux spécimens appartenant à 21 espèces différentes de reptiles et d’amphibiens africains. Cette faune continentale enrichira la collection du vivarium qui pourra ainsi offrir au public une plus large diversité d’espèces.

Parmi les nouveaux pensionnaires, selon des responsables du parc, figurent notamment le varan du Nil (Varanus niloticus), le python d’Anchieta (Python anchietae), le caméléon- panthère (Furcifer pardalis), la grenouille-taureau (Pyxicephalus adspersus) et le gecko diurne géant de Madagascar (Phelsuma grandis).

Ces différentes espèces témoignent de la remarquable diversité des formes et des modes de vie développés par les reptiles et les amphibiens à travers le continent africain.

Ces animaux offrent ainsi l’occasion de mettre en lumière une faune diversifiée, entre prédateurs terrestres et aquatiques, espèces arboricoles, reptiles désertiques ou amphibiens vivant en milieu humide.

Jardin zoologique de Rabat

Pour Saâd Azizi, chef du service vétérinaire du Jardin zoologique de Rabat, le pavillon des reptiles et amphibiens abrite «la plus grande collection de ce type au Maroc, nécessitant une expertise technique pointue pour leurs soins».

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Il compte plus de 350 animaux répartis sur plus de 50 espèces.

Saâd Aziz rappelle que la reproduction de certaines espèces en captivité «est complexe. Ces espèces ont besoin d’une période d’hibernation essentielle à la fécondité. De telles conditions climatiques sont difficilement satisfaites dans un zoo».

Inauguré en décembre 2019, le vivarium, qui s’étale sur 1.700 m2, abrite des serpents, des crocodiles et des tortues, dont les biotopes s’étalent du Maroc à Madagascar. Cet espace a pour rôle principal de présenter la grande diversité biologique du continent africain et ses spécificités et d’éveiller la conscience écologique des citoyens.