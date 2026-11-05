«Atay ou Matcha?», le podcast de Sonia Terrab sur Le360 pour raconter les Marocaines autrement: Kamar Saadaoui en marraine de la première (E01)

Le paysage médiatique s’enrichit d’un nouveau rendez-vous intimiste et audacieux: «Atay ou Matcha?». Porté par l’écrivaine et réalisatrice Sonia Terrab et Le360, il s’agit d’un podcast bimensuel novateur, pensé comme une véritable parenthèse de liberté et de connivence entre femmes.

Oubliez les traditionnels face-à-face journalistiques, rigides et formatés. Avec «Atay ou Matcha?», Sonia Terrab casse les codes du portrait intime. Le principe repose sur une alchimie simple mais redoutable d’efficacité: l’artiste reçoit des femmes qu’elle connaît, qu’elle apprécie et avec lesquelles elle partage déjà une complicité.

Tout commence dans l’antre de la cuisine. C’est ici que l’invitée fait son choix entre le traditionnel thé à la menthe marocain (atay) ou le moderne thé vert japonais (matcha). Une préparation partagée main dans la main, rythmée par le fameux «Chrono 1 minute», une salve de questions rapides et décalées pour briser instantanément la glace. Une fois la boisson prête, les deux femmes s’installent confortablement dans le salon pour un échange libre, loin de la pression des projecteurs.

Marocaines d’aujourd’hui

L’ambition affichée de ce format bimensuel dépasse largement la simple promotion artistique. Si les parcours professionnels de ces créatrices sont évoqués, le cœur du podcast bat au rythme des vies intimes de ces femmes. Choix de vie, ambitions, blessures, amours, doutes, combats et rêves se mélangent dans un équilibre subtil entre légèreté et profondeur.

«Atay ou Matcha?», s’impose ainsi comme une véritable fenêtre ouverte sur la complexité et la diversité des réalités féminines au Maroc, offrant un espace sécurisant où la vulnérabilité devient une force.

Kamar Saadaoui: derrière Hamaka, la femme

Pour inaugurer ce concept inédit, Sonia Terrab accueille Kamar Saadaoui, figure incontournable de la scène artistique marocaine. Dans cette atmosphère chaleureuse et sans protocole, l’artiste se livre à cœur ouvert, évoquant son retour sur scène, les épreuves qui ont forgé son caractère et le chemin parcouru pour devenir une femme indépendante. Derrière l’icône publique, c’est une Kamar authentique, tour à tour drôle, sensible et profondément spontanée, qui se dévoile.

Avec «Atay ou Matcha?», Le360 et Sonia Terrab signent une proposition éditoriale rafraîchissante qui donne autant à rire qu’à réfléchir, invitant chaque femme à se reconnaître et à s’inspirer de ces récits de vie pluriels. Un rendez-vous à ne pas manquer, à retrouver toutes les deux semaines.