Biodiversité: naissance d’un bébé hippopotame au parc zoologique de Rabat

Le Parc zoologique de Rabat, l’un des principaux pôles de conservation de la faune au Maroc, a accueilli un bébé hippopotame, le cinquième spécimen de cette espèce menacée accueilli par l’établissement.

Cet événement, salué par l’ensemble du personnel (direction, vétérinaires, techniciens et agents animaliers), s’inscrit dans les efforts déployés par le parc en matière de reproduction en captivité et de préservation des espèces vulnérables. Selon les informations recueillies sur place, l’accouplement et la mise bas se sont déroulés en milieu aquatique, conformément au comportement naturel de l’espèce, durant la saison des pluies.

Fait remarquable: le nouveau-né est capable de téter sous l’eau tout en nageant, a expliqué Oualid, technicien au sein du parc, qui a assuré le suivi de la gestation, d’une durée d’environ huit mois. «La femelle allaite son petit sous l’eau afin de le protéger. Le sevrage intervient généralement au bout de douze mois», a-t-il précisé, en présence d’une vétérinaire. À la naissance, le jeune hippopotame pesait environ 50 kilogrammes.

L’hippopotame est un mammifère herbivore semi-aquatique originaire d’Afrique subsaharienne. Espèce emblématique, il se distingue par son mode de vie amphibie, sa masse pouvant atteindre trois tonnes et son comportement potentiellement agressif. Il passe la journée immergé pour réguler sa température corporelle, et s’alimente la nuit en broutant la végétation.

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S’étendant sur une superficie de 27 hectares, le Parc zoologique de Rabat constitue une infrastructure dédiée à la conservation et à la valorisation de la biodiversité. Il abrite près de 2.000 individus représentant environ 190 espèces, issues des écosystèmes africains, sahariens et marocains. Conçu selon une approche immersive, le parc privilégie des enclos ouverts reproduisant les habitats naturels, en remplacement des cages traditionnelles.