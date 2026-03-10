Société

Au zoo de Rabat, la lioncelle Nour s’épanouit malgré l’abandon de sa mère

Des lions de l'Atlas du Jardin zoologique de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/03/2026 à 15h19

VidéoNée il y a un an au Jardin zoologique de Rabat et abandonnée dès sa naissance par sa mère, la lioncelle Nour a réussi un parcours rare chez les félins. Grâce aux soins de l’équipe du parc, elle s’est progressivement intégrée à un groupe de jeunes lionnes, offrant un exemple remarquable de résilience animale.

Il y a un an, jour pour jour, naissait au Jardin zoologique de Rabat une lioncelle prénommée Nour. Abandonnée par sa mère dès sa naissance et privée d’allaitement, la petite fauve a néanmoins réussi à survivre et à grandir. Aujourd’hui âgée d’un an, elle s’est bien intégrée au sein d’un groupe de jeunes lionnes du parc.

Lors d’une visite au zoo ce lundi, une équipe de Le360 a pu filmer la lioncelle Nour, qui donne désormais des signes très positifs d’adaptation malgré le rejet de sa mère à la naissance.

Walid, technicien du parc zoologique, explique que ce type de réussite reste rare chez les fauves. «En général, les bébés lions abandonnés meurent dévorés ou ne parviennent pas à s’adapter à leur environnement», indique-t-il.

L’équipe soignante du zoo se dit aujourd’hui satisfaite des efforts entrepris pour permettre à Nour d’intégrer progressivement la famille des lions qui vivent au sein du parc.

Ouvert en 2012, le Jardin zoologique de Rabat est un parc animalier moderne de 27 hectares. Il abrite près de 2.000 animaux appartenant à environ 180 espèces différentes.

Lire aussi : La lioncelle du zoo de Rabat: abandonnée à la naissance, sauvée par les soigneurs

Conçu dans une logique de bien-être animal, le zoo a remplacé les cages traditionnelles par de vastes enclos recréant des écosystèmes naturels, inspirés notamment de la montagne de l’Atlas, du Sahara, de la savane africaine, de la forêt équatoriale et des zones humides.

L’établissement se spécialise particulièrement dans la conservation de la faune marocaine et africaine, avec une attention particulière portée au lion de l’Atlas, aujourd’hui éteint à l’état sauvage. Le parc possède d’ailleurs la plus grande collection de cette espèce au monde.

Le zoo abrite également d’autres espèces emblématiques comme les mouflons à manchettes, les ibis chauves ou encore plusieurs antilopes sahariennes. Les visiteurs peuvent aussi découvrir une ferme pédagogique, un vivarium présentant une quarantaine d’espèces de reptiles ainsi qu’un parcours muséographique consacré à l’histoire animale du Maroc.

Lire aussi : Canicule: opération fraîcheur XXL pour les animaux du zoo de Rabat

Aujourd’hui considéré comme l’un des parcs zoologiques les plus modernes d’Afrique, le Jardin zoologique de Rabat met l’accent sur la conservation des espèces et la sensibilisation du public à la protection de la biodiversité.

L’histoire de Nour illustre ainsi le rôle essentiel que jouent les parcs zoologiques modernes dans la protection et la préservation des espèces. Sauvée malgré un abandon précoce, la lioncelle incarne désormais l’un des symboles de la réussite des programmes de soin et de conservation menés au zoo de Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/03/2026 à 15h19
#Zoo de Rabat#Zoo#Lioncelles de l'Atlas#Lions de l'Atlas#faune#animaux

