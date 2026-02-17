Société

Zoo de Aïn Sebaâ: 76.000 visiteurs en janvier, un démarrage au-delà des attentes

Jana et Praya, deux éléphantes originaires de l'Inde et du Sri Lanka. (K.Essalak/Le360)

Le zoo de Ain Sebaâ, inauguré au début de l’année, a enregistré un démarrage prometteur avec 76.000 visiteurs au cours du seul mois de janvier. Une affluence qui dépasse les premiers objectifs fixés par les équipes du parc et confirme l’intérêt du public pour ce nouvel espace familial dédié aux animaux.

Selon Mohamed Mgharfaoui, PDG et fondateur de Dream Village, société en charge de la gestion du zoo, la satisfaction des visiteurs, en particulier des familles, a été au rendez-vous.

«Les animaux se sont rapidement adaptés au rythme du parc, tout comme notre personnel qui a suivi une formation spécifique pour garantir une expérience optimale», a-t-il souligné. Deux dimanches ont vu l’affluence franchir le cap symbolique des 10.000 visiteurs, confirmant le retour en grâce de ce poumon vert après une trop longue éclipse.

Le zoo prépare déjà ses prochaines étapes avec l’ouverture imminente d’une volière d’immersion. Ce nouvel espace accueillera des animaux rarement vus au Maroc, provenant de trois continents, dont des primates et des oiseaux rares d’Amérique du sud, des lémuriens de Madagascar et des kangourous géants d’Australie entre autres. L’équipement comprend un filet en inox dernier cri, importé de Chine, spécialement conçu pour les volières d’immersion, garantissant sécurité et confort pour les visiteurs et les animaux. L’ouverture est prévue juste après le Ramadan.

Une lionne. (R.Bousfiha/Le360)

Par ailleurs, Dream Village prévoit également l’inauguration du parc d’attraction du zoo. S’étendant sur un hectare et comprenant 16 manèges pour enfants et adultes, ce parc intégrera des espaces de restauration et des expériences de réalité virtuelle permettant une immersion avec les animaux. Les équipes du zoo tablent sur une ouverture du parc dès le mois de mai.

#Zoo de Aïn Sebaâ#Casablanca#animaux#Maroc

