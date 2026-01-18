Casablanca: le zoo d’Ain Sebaâ séduit déjà des milliers de visiteurs

Ouvert au public le 30 décembre dernier, le parc zoologique d’Aïn Sebaâ connaît un véritable engouement, après plusieurs années de travaux et de reports d’ouverture. Chaque jour, de nombreux visiteurs affluent pour découvrir ce nouvel espace dédié à la faune, à la sensibilisation environnementale et au loisir familial.

Pensé selon une approche moderne, le parc se distingue par son orientation vers la conservation des espèces menacées, le bien-être animal et la pédagogie environnementale. Il s’étend sur une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares dédiés aux espaces animaliers, organisés en trois zones géographiques inspirées de l’Afrique, de l’Asie et des Amériques. On y trouve aujourd’hui près de 300 animaux représentant une diversité d’espèces, évoluant dans des enclos reproduisant au mieux leurs habitats naturels.

Le parc propose également une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, des aires de pique-nique, une volière immersive, un restaurant avec vue sur la savane africaine, ainsi que plusieurs boutiques et espaces de restauration rapide pour compléter l’expérience des visiteurs.

Concernant les tarifs d’entrée, le parc a fixé à l’ouverture un prix de 80 dirhams pour les adultes et 50 dirhams pour les enfants, avec des options familiales (par exemple un pack à 200 dirhams pour une famille de quatre personnes) ainsi que des réductions pour les groupes, les étudiants et les écoles.

Boutique souvenirs Wild Shop . (R.Bousfiha/Le360)

Selon Yassine Binou, responsable de la conservation des animaux du zoo, cette affluence confirme l’intérêt du public pour ce projet d’envergure. «Depuis l’ouverture du zoo, nous enregistrons une grande affluence. Le personnel est 100% marocain et les équipes ont bénéficié de plusieurs formations spécifiques à l’étranger», explique-t-il.

Il souligne également le caractère particulier de la collection animalière: «Elle est unique, car nous avons essayé de ramener des espèces menacées de disparition. Notre mission est de garantir les meilleures conditions de vie aux animaux, tant au niveau de l’environnement que de l’alimentation, afin de favoriser la reproduction et de participer à des programmes de conservation à l’échelle internationale.»

De son côté, Amina Ben Messouad, responsable marketing et communication du parc zoologique d’Aïn Sebâa, se réjouit du succès rencontré dès les premières semaines. «Cela fait deux semaines que le parc a ouvert ses portes et nous sommes très heureux de l’accueil du public. Nous avons reçu des familles, des enfants ainsi que des élèves de plusieurs établissements scolaires», indique-t-elle.

Une lionne. (R.Bousfiha/Le360)

Elle précise que le parc mise sur une expérience complète pour les visiteurs : «Notre objectif est d’offrir une expérience intégrée. Le parc dispose de plusieurs équipements, notamment un restaurant avec vue sur la savane africaine, où les visiteurs peuvent observer des animaux comme le lion, la girafe ou le zèbre. Il y a également des boutiques et des espaces de restauration rapide.»

Les visiteurs, eux aussi, se disent satisfaits. Un père de famille confie: «Nous sommes très contents, les enfants ont beaucoup apprécié.» Son fils Safwan ajoute avec enthousiasme: «J’ai aimé l’éléphant et le lion. J’aimerais venir souvent.» Un jeune visiteur, accompagné de ses parents, met en avant l’aspect sécuritaire du parc: «J’ai apprécié les protections installées pour éviter tout contact direct avec les animaux. J’ai particulièrement aimé le tigre, le lion et les serpents.»

Enfin, une maman qui connaissait l’ancien zoo, ne cache pas sa surprise: «Il y a un grand changement. J’ai connu cet endroit lorsqu’il était dans un état de dégradation avancé. Aujourd’hui, j’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu. Cela n’a rien à voir…»

Avec cette nouvelle configuration, le zoo entend s’imposer comme un espace de référence en matière de conservation animale, tout en offrant au public un lieu éducatif, sécurisé et attractif.