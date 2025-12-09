Le zoo de Aïn Sebaâ rouvrira bien le 22 décembre, confirment Dream Village et Casa Aménagement

Au premier plan des cygnes tuberculés, au second plan des grues royales, et au troisième plan des pélicans blancs. (K.Essalak/Le360)

«Le zoo sera bel et bien opérationnel le 22 décembre. La réception de l’ensemble des marchés prévus dans la convention du 6 février 2025 est programmée pour la semaine prochaine. Tout est en train d’être finalisé dans les règles de l’art», assure une source autorisée au sein de la Société de développement locale (SDL) Casa Aménagement, confirmant ainsi l’information révélée par Le360.

Les autorités locales, les élus, la wilaya de Casablanca-Settat, l’ANEF et les différents partenaires suivent de près les derniers préparatifs. «Le wali et le gouverneur supervisent personnellement l’avancement des travaux. Tout le monde est à pied d’œuvre pour tenir le calendrier», indique Mohamed Mgharfaoui, propriétaire et PDG du groupe Dream Village.

Si quelques retouches doivent encore être effectuées, cela n’empêchera pas l’ouverture. «Après l’inauguration, une courte période d’adaptation permettra d’ajuster certains points en fonction du retour des premiers visiteurs», précise-t-il.

Lire aussi : Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente

La convention du 6 février 2025, signée entre la wilaya, la commune de Casablanca, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Dream Village et Casa Aménagement, définissait une liste précise de travaux à mener avant l’ouverture. Ces interventions portent notamment sur la finalisation de l’équipement et la sécurisation des espaces réservés aux animaux, le renforcement des dispositifs de sécurité du parc, l’aménagement de la volière immersive et des enclos de plusieurs espèces de singes, ou encore l’équipement des puits internes.

Elles comprennent également le renforcement des espaces verts, la création d’une zone de pique-nique, la mise en service de l’ensemble des installations techniques présentes dans le parc, ainsi que l’achèvement des travaux d’embellissement et de finition. À cela s’ajoutent l’aménagement d’une zone de gestion des déchets, le renforcement du mobilier urbain, le pavage des allées et la création d’une salle de prière.

Selon Casa Aménagement, ces améliorations répondent aux demandes de l’exploitant. «Chaque exploitant a sa manière de travailler. Nous avons perfectionné les installations en fonction du style d’exploitation choisi», explique-t-on.

Mieux encore, nos deux interlocuteurs affirment que le zoo a déjà obtenu son certificat de conformité auprès de l’ANEF. Ce document atteste du respect des normes sécuritaires, sanitaires, réglementaires et fonctionnelles exigées pour l’accueil d’animaux et de visiteurs.

Interrogé sur les failles sécuritaires relevées il y a quelques mois, le patron de Dream Village se veut rassurant: «Tout est désormais réglé. Lions, tigres et autres animaux évoluent librement dans leurs enclos depuis un mois et se sont parfaitement adaptés.»

Jana et Praya deux éléphantes originaires de l'Inde et du Sri lanka. (K.Essalak/Le360)

Le chantier du mur de jonction avec la Ligne à grande vitesse (LGV), situé au fond du parc sur la voie de service, se déroulera également sans conséquence pour la réouverture. Le marché a été attribué et l’entreprise démarre son installation. «Ces travaux n’auront aucune incidence sur le fonctionnement du zoo. Ils se déroulent totalement hors du parcours visiteurs et ne seront même pas visibles», précise Casa Aménagement.

Ce projet s’inscrit dans l’élargissement de la voie dédiée à la LGV, financé à 100% par l’ONCF et confié à Casa Aménagement. «Nous l’avons pris pour garder la main sur le zoo et éviter toute éventuelle perturbation», précise la SDL.