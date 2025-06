Après des années de retard, l’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ espérée pour septembre

Les reports répétés de la date d’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ suscitent l’inquiétude des élus et des habitants de Casablanca. «Cette situation est due au retard pris dans la désignation d’un exploitant. Cela fait quatre ans que nous demandons de pouvoir travailler avec un exploitant pour finir les travaux», nous confie une source à Casa Aménagement.

Et d’ajouter: «Chaque exploitant a sa manière de travailler. C’est comme les hôtels, vous pouvez construire un immeuble et ramener ensuite un gestionnaire. Mais chaque gestionnaire a sa manière d’équiper».

Lire aussi : Exclusif: découvrez à quoi ressemble le zoo de Aïn Sebaâ à Casablanca après sa réhabilitation

Fin mars 2024, le conseil de la ville a fini par choisir la société Dream Village, désormais nouvel exploitant du zoo. «Les choses se passent très bien. L’exploitant a pris en main les travaux. Nous sommes là pour l’accompagner et finir ce qu’il y a à finir selon ses propres standards», poursuit notre interlocuteur.

«Vous allez voir, c’est un petit bijou. Malgré les critiques, ça sera le meilleur zoo du Maroc», assure-t-il.

Jana et Praya deux éléphantes originaires de l'Inde et du Sri lanka. (K.Essalak/Le360)

En attendant, il reste encore quelques aménagements à achever, pour lesquels une convention a été scellée entre la wilaya de la région Casablanca-Settat, la commune de Casablanca, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), la société Dream Village et Casa Aménagement. Ces travaux comprennent notamment l’équipement et la sécurisation des espaces réservés aux animaux, l’aménagement d’une volière immersive et le renforcement des espaces verts.

«Les clés sont aujourd’hui entre les mains de l’exploitant. Il a promis d’ouvrir en septembre. Nous ferons tout pour être à jour avec lui», souligne la même source.