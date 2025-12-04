Info360. Casablanca: le zoo de Aïn Sebaâ ouvre enfin ses portes après des années d’attente

Jana et Praya, deux éléphantes originaires d'Inde et du Sri Lanka, accueillies par le parc zoologique de Aïn Sebaâ. (K.Essalak/Le360)

Prévu initialement pour être livré bien plus tôt, le chantier a accumulé les retards en raison de travaux restés inachevés et surtout de l’absence prolongée d’un gestionnaire pour en assurer l’exploitation. Ce n’est qu’en mars 2024 que la ville a enfin désigné un opérateur, la société Dream Village, chargée de reprendre en main le projet. Une convention a alors été signée avec la wilaya, la commune, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) et Casa Aménagement afin de finaliser les derniers aménagements, notamment la sécurisation des enclos animaliers, la mise en sécurité de la jonction avec la voie ferrée, la création d’une volière immersive et le renforcement des espaces verts.

La grande volière, importée spécialement de Chine, est présentée comme l’une des attractions phares du parc. Elle accueillera plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux dans un espace immersif inédit au Maroc.

Jana et Praya deux éléphantes originaires de l'Inde et du Sri lanka. (K.Essalak/Le360)

Pour mener le projet à son terme, la mairie de Casablanca a débloqué 70 millions de dirhams, dont 50 millions consacrés à l’acquisition des animaux, au nombre de 319 représentant 75 espèces. Les 20 millions restants ont été investis dans les aménagements, les infrastructures et divers compléments techniques.

Selon la convention approuvée par le Conseil de la ville, les tarifs d’accès au zoo sont fixés à 80 DH pour les adultes et 50 DH pour les enfants. Le parc propose également des formules familiales et de groupe, avec un tarif de 60 DH par adulte et 40 DH par enfant.

Lire aussi : Exclusif: découvrez à quoi ressemble le zoo de Aïn Sebaâ à Casablanca après sa réhabilitation

La gestion du parc est confiée à Dream Village pour une durée de 20 ans, dans le cadre d’un contrat d’exploitation déléguée. L’opérateur aura pour mission d’assurer l’exploitation quotidienne, l’animation, la maintenance et le développement du zoo.

Entrée principale du zoo de Aïn Sebaâ. (K.Essalak/Le360)

Pour Casablanca, cette ouverture marque la renaissance d’un lieu emblématique pour plusieurs générations et répond au besoin criant d’espaces de loisirs dans la métropole.

En mai dernier, Le360 avait réalisé un reportage exclusif pour mesurer l’avancement du chantier. Désormais, les derniers aménagements laissent entrevoir un équipement qui, selon plusieurs responsables, pourrait s’imposer comme le plus beau zoo du Maroc et constituer un véritable atout pour Casablanca.