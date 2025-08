L’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ à nouveau repoussée, voici la nouvelle date

Cela fait désormais plusieurs années que les Casablancais attendent de pouvoir visiter le nouveau zoo d’Aïn Sebaâ, censé remplacer l’ancien parc animalier démantelé en 2015. Pourtant, malgré les annonces successives et les budgets mobilisés, les retards s’enchaînent. En cause, écrit le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 7 août, des difficultés techniques, des lenteurs administratives… et, aujourd’hui, un nouveau chantier lié au passage d’une ligne ferroviaire.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, a annoncé que l’ouverture du zoo était prévue pour les derniers mois de l’année, sans donner de date précise. Elle a accompagné sa déclaration d’une vidéo montrant l’état d’avancement des travaux à l’intérieur du parc, suggérant une phase d’aménagement bien avancée.

Mais un obstacle majeur persiste: il s’agit de la proximité immédiate des voies ferrées, indique le quotidien. En effet, un mur de protection doit être érigé pour séparer le parc animalier de la ligne ferroviaire en construction, qui reliera les universités de Mohammedia au port de Casablanca. Ce chantier est désormais présenté comme la condition sine qua non à l’ouverture du zoo, alors qu’il aurait pu, selon plusieurs observateurs, être anticipé depuis longtemps.

Pour débloquer la situation, une convention de partenariat a récemment été signée entre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), maître d’ouvrage, et la société Casa Aménagement, maître d’ouvrage délégué chargé des études, de la supervision et de l’exécution des travaux. Le coût de cette opération est estimé à 5 millions de dirhams, entièrement financé par l’ONCF. Les travaux prévus incluent la reconstruction du mur de protection situé à l’arrière du zoo, ainsi que le retraitement du réseau d’irrigation longeant les installations ferroviaires, écrit-on.

Selon les termes de l’accord, les travaux doivent être lancés dans un délai maximum de deux mois après signature, sous la supervision d’un comité présidé par le gouverneur d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et composé de représentants de toutes les parties.

Bien que les autorités mettent en avant la dimension stratégique du projet, intégré dans une vision de transport durable pour Casablanca, l’impression générale reste celle d’un projet enlisé dans une succession d’imprévus et de tergiversations.

À l’origine prévu pour être livré en 2019, puis en 2022, le zoo semble condamné à subir les retards de chantiers connexes qui n’étaient pas planifiés ou coordonnés correctement. Pour les habitants, la frustration est palpable. Le parc représente à la fois un espace de loisirs attendu, un projet emblématique de revitalisation urbaine, et un symbole des lenteurs qui minent la réalisation de nombreux équipements publics dans la métropole.

En attendant une concrétisation définitive, le zoo d’Aïn Sebaâ reste fermé. Et les Casablancais, eux, sont dans l’expectative.