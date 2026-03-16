Le Congrès mondial des spécialistes de crocodiles en mai 2026 à Agadir

C’est une première dans l’histoire de la discipline. Le groupe des spécialistes des crocodiles (Crocodile Specialist Group, CSG) de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) se déplace en Afrique du Nord. Du 11 au 19 mai 2026, Agadir accueillera la 28ème édition de son congrès mondial.

Organisé tous les deux ans, l’événement rassemblera plus de 300 experts, chercheurs et scientifiques issus des cinq continents, tous engagés dans l’étude, la gestion et la conservation des crocodiliens. Après le Mexique en 2022 et Darwin, en Australie en 2024, c’est donc le Maroc qui prend le relais. Une consécration pour Crocoparc Agadir, qui a décroché l’organisation à l’issue d’un processus de sélection rigoureux mené par les instances internationales.

Le parc agréé n’est pas un inconnu sur la scène scientifique mondiale. Reconnu pour son engagement en faveur de la recherche, de la conservation de la biodiversité et de la sensibilisation du public, il confirme avec ce choix son positionnement croissant au sein des réseaux internationaux de conservation.

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Le congrès se tiendra sous le thème «Les crocodiliens dans un monde anthropisé: conservation, défis et solutions». Au programme: un état des lieux des connaissances scientifiques actuelles, l’identification des meilleures pratiques de gestion et des pistes concrètes face aux pressions exercées par les activités humaines sur les écosystèmes.

Côté format, les participants pourront compter sur une journée vétérinaire, des conférences plénières, des ateliers spécialisés, des sessions de posters scientifiques, ainsi que des excursions et des temps de networking. Autant d’occasions de tisser collaborations et synergies à l’échelle internationale.

Au-delà de la science, l’événement représente une belle vitrine pour Agadir et sa région, mettant en lumière son patrimoine naturel, culturel et humain. Le Maroc envoir aussi le signal fort d’un pays qui s’affirme comme acteur sérieux de la protection des espèces menacées sur le continent africain.