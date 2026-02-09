Société

Info360. Une première au Maroc: un bébé girafe est né au parc zoologique Dream Village

Naissance d'un bébé girafe au parc zoologique Dream Village.

Situé entre Casablanca et Mohammedia, à proximité de la forêt des Cascades, le parc zoologique Dream Village a enregistré le weekend dernier un événement inédit au Maroc: la naissance de la toute première girafe sur le territoire national. Il s’agit d’une petite femelle, en bonne santé, qui marque une étape importante pour la conservation et la reproduction locale de cette espèce emblématique.

Par Wadie El Mouden
Le 09/02/2026 à 12h44

Ses parents, Sophie (la mère, âgée de cinq ans) et Paco (le père, neuf ans), sont tous deux originaires d’Italie. Ils ont été importés il y a environ cinq ans au sein du parc, où ils sont aujourd’hui considérés comme faisant partie du patrimoine animalier national, au titre de la faune sauvage protégée.

La gestation de la girafe a duré près de quinze mois, conformément aux caractéristiques de l’espèce. La jeune girafonne devrait rester aux côtés de sa mère pendant plus d’un an, période normale d’allaitement et d’apprentissage. Les équipes vétérinaires de Dream Village assurent un suivi attentif afin de garantir son bon développement.

«La girafe est l’un des animaux les plus demandés par les parcs zoologiques à l’échelle mondiale, avec des listes d’attente souvent longues. Cette naissance s’inscrit ainsi dans une stratégie visant à développer la reproduction locale plutôt que de dépendre uniquement d’importations», souligne Mohamed Mgharfaoui, PDG de Dream Village.

Lire aussi : Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ

Dream Village disposait jusqu’ici des seules femelles du pays. Avec cette naissance, leur nombre atteint désormais quatre, trois à Dream Village et une autre au zoo de Aïn Sebaâ, appelée elle aussi à entrer prochainement dans un programme de reproduction.

À terme, l’objectif est de constituer deux groupes reproducteurs distincts, l’un à Dream Village et l’autre à Aïn Sebaâ, afin de renforcer durablement la présence de cette espèce au Maroc. La petite girafe, quant à elle, restera à Dream Village, où elle contribue déjà à enrichir ce patrimoine animalier national en pleine structuration.

Naissance d'un bébé girafe au parc zoologique Dream Village dans la province de Mohammedia.

Rappelons par ailleurs que Dream Village assure aujourd’hui la gestion du zoo d’Aïn Sebaâ à Casablanca, rouvert au public fin décembre dernier après plusieurs années de fermeture. Cette gestion s’inscrit dans le cadre d’un contrat conclu avec le Conseil de la ville de Casablanca pour une durée de 20 ans.

Par Wadie El Mouden
Le 09/02/2026 à 12h44
#Dream Village#Girafe#Zoo#Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: le zoo d’Ain Sebaâ séduit déjà des milliers de visiteurs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Ouverture officielle du zoo de Aïn Sebaâ le lundi 29 décembre: une renaissance attendue depuis plus de dix ans

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: comment Dream Village entend redonner vie au zoo mythique de Aïn Sebaâ

Articles les plus lus

1
Nouveau bavardage de Tebboune: aucune mention du Maroc, ni de la «cause sahraouie»
2
Images exclusives: le projet de transfert d’eau dessalée de Safi vers Marrakech entre dans sa phase finale
3
Info360. Une première au Maroc: un bébé girafe est né au parc zoologique Dream Village
4
Une maison pleine
5
Sahara: Alger courbe l’échine et rejoint la table des négociations
6
Les retenues du barrage Mohammed V atteignent 93%, les travaux de surélévation se poursuivent
7
Les retenues des barrages frôlent 11 milliards de m³, les déversements se poursuivent
8
Après Leonardo, Marta: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle tempête qui frappe le Maroc
Revues de presse

Voir plus