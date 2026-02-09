Info360. Une première au Maroc: un bébé girafe est né au parc zoologique Dream Village

Ses parents, Sophie (la mère, âgée de cinq ans) et Paco (le père, neuf ans), sont tous deux originaires d’Italie. Ils ont été importés il y a environ cinq ans au sein du parc, où ils sont aujourd’hui considérés comme faisant partie du patrimoine animalier national, au titre de la faune sauvage protégée.

La gestation de la girafe a duré près de quinze mois, conformément aux caractéristiques de l’espèce. La jeune girafonne devrait rester aux côtés de sa mère pendant plus d’un an, période normale d’allaitement et d’apprentissage. Les équipes vétérinaires de Dream Village assurent un suivi attentif afin de garantir son bon développement.

«La girafe est l’un des animaux les plus demandés par les parcs zoologiques à l’échelle mondiale, avec des listes d’attente souvent longues. Cette naissance s’inscrit ainsi dans une stratégie visant à développer la reproduction locale plutôt que de dépendre uniquement d’importations», souligne Mohamed Mgharfaoui, PDG de Dream Village.

Dream Village disposait jusqu’ici des seules femelles du pays. Avec cette naissance, leur nombre atteint désormais quatre, trois à Dream Village et une autre au zoo de Aïn Sebaâ, appelée elle aussi à entrer prochainement dans un programme de reproduction.

À terme, l’objectif est de constituer deux groupes reproducteurs distincts, l’un à Dream Village et l’autre à Aïn Sebaâ, afin de renforcer durablement la présence de cette espèce au Maroc. La petite girafe, quant à elle, restera à Dream Village, où elle contribue déjà à enrichir ce patrimoine animalier national en pleine structuration.

Naissance d'un bébé girafe au parc zoologique Dream Village dans la province de Mohammedia.

Rappelons par ailleurs que Dream Village assure aujourd’hui la gestion du zoo d’Aïn Sebaâ à Casablanca, rouvert au public fin décembre dernier après plusieurs années de fermeture. Cette gestion s’inscrit dans le cadre d’un contrat conclu avec le Conseil de la ville de Casablanca pour une durée de 20 ans.