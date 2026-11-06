Voici l’origine des odeurs nauséabondes à Casablanca

Ce vendredi 6 novembre au matin, de nombreux habitants de la capitale économique Casablanca se sont plaints d’odeurs nauséabondes et gênantes qui se sont répandues dans plusieurs quartiers de la métropole. Cette situation a suscité une vague d’interrogations et d’inquiétude parmi les citoyens quant à la source de ces émanations qui ont provoqué un large mécontentement.

«Ces odeurs proviennent principalement des navires de transport de bétail en provenance du Brésil ou du Paraguay et amarrés au port de Casablanca», souligne un élu local dans une déclaration pour Le360.

La même source a ajouté que ces navires restent chargés de bovins et de bétail pendant des semaines en pleine mer. Leur séjour à bord dépasse parfois un mois et demi avant le déchargement de la cargaison au port.

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Elle a insisté sur le fait que l’entassement des animaux dans ces navires produit d’énormes quantités de déchets et d’excréments mêlés à l’odeur intense des aliments pour bétail tout au long du voyage maritime. Ces odeurs se diffusent donc dès l’arrivée des navires au port de Casablanca.

Le responsable a précisé que ce phénomène se répète par intermittence, surtout lorsque le déchargement de certaines cargaisons coïncide avec des vents qui poussent ces odeurs vers les quartiers résidentiels voisins du port. Il en résulte une sensation d’étouffement, de dégout et d’incompréhension générale chez les habitants.