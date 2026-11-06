Société

Voici l’origine des odeurs nauséabondes à Casablanca

Une vue aérienne de Casablanca.

Des odeurs nauséabondes ont envahi plusieurs quartiers de Casablanca ce vendredi 6 novembre au matin, suscitant l’interrogation des riverains. L’origine de ces émanations serait liée aux navires de transport de bétail en provenance du Brésil et du Paraguay et amarrés au port, d’après un responsable du conseil de la ville.

Par Hafida Ouajmane
Le 06/11/2026 à 16h20

Ce vendredi 6 novembre au matin, de nombreux habitants de la capitale économique Casablanca se sont plaints d’odeurs nauséabondes et gênantes qui se sont répandues dans plusieurs quartiers de la métropole. Cette situation a suscité une vague d’interrogations et d’inquiétude parmi les citoyens quant à la source de ces émanations qui ont provoqué un large mécontentement.

«Ces odeurs proviennent principalement des navires de transport de bétail en provenance du Brésil ou du Paraguay et amarrés au port de Casablanca», souligne un élu local dans une déclaration pour Le360.

La même source a ajouté que ces navires restent chargés de bovins et de bétail pendant des semaines en pleine mer. Leur séjour à bord dépasse parfois un mois et demi avant le déchargement de la cargaison au port.

Lire aussi : Déchets, mauvaises odeurs… à Agadir, des habitants dénoncent une situation devenue invivable

Elle a insisté sur le fait que l’entassement des animaux dans ces navires produit d’énormes quantités de déchets et d’excréments mêlés à l’odeur intense des aliments pour bétail tout au long du voyage maritime. Ces odeurs se diffusent donc dès l’arrivée des navires au port de Casablanca.

Le responsable a précisé que ce phénomène se répète par intermittence, surtout lorsque le déchargement de certaines cargaisons coïncide avec des vents qui poussent ces odeurs vers les quartiers résidentiels voisins du port. Il en résulte une sensation d’étouffement, de dégout et d’incompréhension générale chez les habitants.

Par Hafida Ouajmane
Le 06/11/2026 à 16h20
#Mauvaises odeurs#entassement des animaux#quartiers résidentiels#Bovins#Navires#port de Casablanca

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