La station de dessalement de Dakhla à 97% de réalisation

Le projet de dessalement de l’eau de mer à Dakhla, qui mobilise un investissement de 2,6 milliards de dirhams, sur le point d’être achevé.

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire a annoncé, dans un communiqué publié à la suite d’une visite de terrain effectuée le vendredi 30 octobre 2026 dans la région de Dakhla-Oued Eddahab par le ministre Khalid Hatimy, que le projet de dessalement de l’eau de mer et d’aménagement d’un nouveau périmètre irrigué est sur le point d’être achevé.

Il a expliqué que le parc éolien est déjà opérationnel, tandis que les travaux de la station de dessalement et du réseau d’irrigation affichent respectivement des taux d’avancement de 97% et 99%.

Situé dans la commune de Bir Anzarane, le projet repose sur trois composantes principales. Il s’agit d’une unité de dessalement de l’eau de mer, un parc éolien d’une puissance de 60 MW et un réseau d’irrigation s’étendant sur 130 km de conduites.

Une délégation d’officiels en visite de terrain au projet de dessalement à Dakhla.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des grands projets stratégiques dans les provinces du Sud du Royaume, en concomitance avec la fête de l’Unité. Khalid Hatimy était accompagné du wali de la région, du gouverneur de la province d’Oued Eddahab et d’une délégation de responsables du ministère.

Lancé par le roi Mohammed VI à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, le projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Un investissement de 2,6 milliards de dirhams

Mobilisant un investissement global d’environ 2,6 milliards de dirhams, ce projet vise à sécuriser durablement l’approvisionnement en eau destinée à l’irrigation et à l’alimentation en eau potable. Avec une capacité de production annuelle de 37 millions de m³, dont 30 millions de m³ réservés à l’irrigation et 7 millions de m³ à l’eau potable, il permettra d’aménager un périmètre agricole de 5.000 hectares, tout en contribuant à la préservation de la nappe phréatique de Dakhla grâce à la substitution des eaux souterraines par une ressource en eau non conventionnelle.

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Inscrit dans une dynamique de développement agricole durable, le projet ambitionne de favoriser la diversification et l’intensification des productions à forte valeur ajoutée, de renforcer l’activité agricole dans la région et de mobiliser l’expertise du secteur privé au service du développement du territoire.

Dans le cadre de la mise en valeur agricole du périmètre, 100 petits projets, d’une superficie de 5 à 10 hectares chacun, sont destinés aux jeunes de la région. Afin de favoriser la réussite de ces initiatives, les jeunes attributaires bénéficieront d’un accompagnement global de haut niveau pour les soutenir dans l’installation et le développement de leurs projets.

À terme, le projet permettra la production d’environ 500.000 tonnes de primeurs, la création de 30.000 emplois permanents et la génération d’une valeur ajoutée de plus d’un milliard de dirhams.